Постройневшая жена Игоря Николаева позирует в бикини на берегу Балтийского моря

Не так давно Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отправились в Юрмалу. Именно там супруги закатили вечеринку по случая 36-летия певицы, куда пригласили своих знаменитых друзей. Сразу возвращаться домой Юлия и Игорь не захотели и остались отдыхать на балтийском побережье.

Поклонники замечают, что поездка явно пошла на пользу Проскуряковой. За прошедшие пару недель она заметно постройнела и теперь без стеснения публикует в Instagram фотографии в бикини.

ФОТО: Instagram

Интернет-пользователи не смогли скрыть восхищение, увидев подтянутую и стройную фигуру Юлии на пляжных снимках.