Постройневшая жена Игоря Николаева позирует в бикини на берегу Балтийского моря

36-летняя Юлия Проскурякова редко публикует снимки в купальнике, но на днях жена Игоря Николаева сделала исключение!
Не так давно Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отправились в Юрмалу. Именно там супруги закатили вечеринку по случая 36-летия певицы, куда пригласили своих знаменитых друзей. Сразу возвращаться домой Юлия и Игорь не захотели и остались отдыхать на балтийском побережье.
Поклонники замечают, что поездка явно пошла на пользу Проскуряковой. За прошедшие пару недель она заметно постройнела и теперь без стеснения публикует в Instagram фотографии в бикини.
Интернет-пользователи не смогли скрыть восхищение, увидев подтянутую и стройную фигуру Юлии на пляжных снимках.
Жена Игоря Николаева, которая довольно часто отвечает своим фолловерам, поблагодарила всех за теплые слова. Также Юлия посоветовала недоброжелателям, раскритиковавшим ее новые фотографии, отписаться от ее страницы в Instagram.