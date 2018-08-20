Какой выросла внучка Елизаветы II, которую мы крайне редко видим

Как и любой другой член королевской семьи леди Луиза Виндзор регулярно присутствует на всех официальных мероприятиях. Она была и на свадьбе Меган Маркл, и на праздновании 92-летия королевы Елизаветы II. Однако как обычно все внимание публики и фотографов было приковано к ее двоюродным племянникам — принцессе Шарлотте и принцу Джорджу.