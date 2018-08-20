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Какой выросла внучка Елизаветы II, которую мы крайне редко видим

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Lady Louise Windsor attends the Royal Windsor Horse Show on May 12, 2018.

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

В отличие от принца Джорджа и принцессы Шарлотты леди Луиза Виндзор довольно редко становится объектом пристального внимания британской прессы, пишет Woman.

Как и любой другой член королевской семьи леди Луиза Виндзор регулярно присутствует на всех официальных мероприятиях. Она была и на свадьбе Меган Маркл, и на праздновании 92-летия королевы Елизаветы II. Однако как обычно все внимание публики и фотографов было приковано к ее двоюродным племянникам — принцессе Шарлотте и принцу Джорджу. 

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Только недавно британские журналисты заметили, что Луиза уже выросла. Скоро молодая девушка и двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма отпразднует 15-летие. 

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

Девушка действительно заметно повзрослела. В отличие от остальных членов королевской семьи она не избалована вниманием общественности, поэтому кажется куда более скромной и спокойной, чем Шарлотта и Джордж. Впрочем, многие поклонники королевской семьи уверены, что скоро Луиза вырастет настоящей красавицей. 

ФОТО: Jason Dawson / Newsquest-USA TODAY NEWTWORK/Sipa USA

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