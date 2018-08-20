Какой выросла внучка Елизаветы II, которую мы крайне редко видим

В отличие от принца Джорджа и принцессы Шарлотты леди Луиза Виндзор довольно редко становится объектом пристального внимания британской прессы, пишет Woman.
Как и любой другой член королевской семьи леди Луиза Виндзор регулярно присутствует на всех официальных мероприятиях. Она была и на свадьбе Меган Маркл, и на праздновании 92-летия королевы Елизаветы II. Однако как обычно все внимание публики и фотографов было приковано к ее двоюродным племянникам — принцессе Шарлотте и принцу Джорджу.
Только недавно британские журналисты заметили, что Луиза уже выросла. Скоро молодая девушка и двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма отпразднует 15-летие.
Девушка действительно заметно повзрослела. В отличие от остальных членов королевской семьи она не избалована вниманием общественности, поэтому кажется куда более скромной и спокойной, чем Шарлотта и Джордж. Впрочем, многие поклонники королевской семьи уверены, что скоро Луиза вырастет настоящей красавицей.