В Ласнамяэ на этой неделе пройдут романтические киновечера под открытым небом! Названа полная программа

Цель «ЛаснaКино - оживить городское пространство Ласнамяэ, вдохновить горожан использовать потенциал этих мест и познакомить их с Ласнамяэ как местом крутых культурных событий.

Каждый киновечер начинается в 20:30 с приблизительно часовой открытой дискуссии с экпертами по затрагиваемым в фильме темам. Модераторами выступят участники Ласнамяэского молодежного клуба «Актив» (Youth Club Active), которые проведут обсуждение как на эстонском, так и на русском языке. 25 августа, в рамках Ночи древних огней, по окончанию фильма всех ждет огненное шоу от театра Kelfirius.

«"ЛаснаКино" - это уже ставшая любимой традиция, - говорит Мария Дерлыш из НКО Ласнаидея. - Это своего рода дворовый кинотеатр - и действительно общее дело. Ведь за организацией "ЛаснаКино" стоит команда очень разных, но очень дружных активистов. Мы - не профессиональные деятели культуры или какие-то кинокритики. Мы - инженеры, дизайнеры, переводчики, студенты, фотографы, предприниматели, чиновники… Словом, обычные жители Ласнамяэ, которые просто любят свой район и хотят сделать что-то сами, чтобы сделать его еще лучше”, - поясняет Мария.

Организаторы выбрали для «ЛаснаКино» пять зеленых площадок с разным характером, чтобы показать разнообразие Ласнамяэ и чтобы у зрители испытали радость открытия новых мест. Для навигации можно использовать специальную карту в Google Maps.

Программа «ЛаснаКино» очень разнообразна и современна: все это значимые ленты разных жанров. Будут показаны как эстонские, так и зарубежные фильмы, которые будут идти на языке оригинала, но с русскими и эстонскими субтитрами. Смотри программу ниже!

Хотя на местах для кино будет 150 сидячих мест, организаторы просят при возможности взять свой стул. Для большего удобства рекомендуется прихватить также плед и одеться по погоде. В случае дождливой погоды стоит брать плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран.

«ЛаснаКино» - бесплатное мероприятие, но организаторы просят пройти сheck-in и заполнить небольшую анкету. Тогда будет легче учитывать количество зрителей и их ожидания.

ПРОГРАММА «ЛАСНАКИНО»:

21.08. Парк Кивила (Кивила, 42)

«МУРАЛЫ МЕЛЕ»

2016 | rez Tadashi Nakamura | USA | doc

трейлер: https://goo.gl/UNeXBw

22.08. Огород Лаагна (Выру, 11)

«ВЕСТЕРН»

2017 | rez Valeska Grisebach | Germany | drama

трейлер: https://goo.gl/EyA5jB

23.08. Лужайка на Лийкури (Лийкури, 26)

«АХТО»

2018 | rez Jaanis Valk | Estonia | doc

трейлер: https://goo.gl/FTr2iU

24.08. Лужайка на Арбу (Арбу, 15)

«ФЕХТОВАЛЬЩИК»

2015 | rez Klaus Härö | Estonia-Finland-Germany | drama

трейлер: https://goo.gl/96J8FF

25.08. Парк Паэ (около моста)

«ДРУЖИНА»

2005 | rez Kaaren Kaer | Estonia | comedy