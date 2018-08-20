Падчерица Ивана Урганта выросла настоящей красавицей: топ-10 ярких фото 18-летней Эрики

Иван Ургант – не только талантливый артист, но и заботливый семьянин – муж и отец. Как для каждого настоящего мужчины, для актера и телеведущего дети от первого брака жены стали ему родными. На днях падчерице Урганта исполнилось 18 лет, рассказывает Joinfo.ua.

В своем Instagram шоумен опубликовал фото Эрики, сопроводив его комментарием в виде цифры 18 и смайлика-сердечка. По всему видно, что Ваня гордится приемной дочерью и по-настоящему счастлив в праздник девушки.

Иван Ургант – многодетный отец

В народе говорят: «Не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал». Мы не знаем, какие отношения складываются у Эрики с родным папой, но твердо уверены, что Иван Ургант смог дать девушке все, что было в его силах. И хотя разница в возрасте у родственников совсем не велика, она вполне подходит для того, чтобы считать 40-летнего Ваню и 18-летнюю Эрику папой и дочкой.

Кроме Эрики, Ургант занимается воспитанием еще одного сына супруги от первого брака, родного брата именинницы, пасынка Нико, которому уже исполнился 21 год.

А еще Наталья Кикнадзе родила любимому супругу двоих дочерей – Нину и Валерию. Обе девочки были названы в честь самых дорогих для Ивана Урганта женщин – мамы и бабушки.

Иван Ургант часто в своих интервью признается, что семья для него – самое важное и дорогое в жизни. Телеведущий доказывает это не только на словах, но и делом. Со своей женой Натальей шоумен вместе уже более 10 лет. Имена этих прекрасных родителей никогда не были замешаны в скандалах, изменах и публичных обвинениях в адрес друг друга, как это часто бывает в шоу-бизнесе. А значит, можно порадоваться за эту прекрасную семью и поздравить их с именинницей!

А недавно Иван Ургант купил роскошный дом в престижном районе Москвы. Мы уже показывали, как выглядит особняк звезды стоимостью 7 миллионов долларов.