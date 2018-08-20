Тамаду заказывали? Ольга Бузова и Ксения Собчак стали самыми дорогими ведущими
20 августа 2018, 12:25
Некоторое время назад стало известно, сколько получают телеведущие Ксения Собчак и Ольга Бузова. Так, их доход за одно мероприятие варьируется от полутора до двух миллионов рублей (от 20 до 27 тысяч евро).
Стоит отметить, что настолько крупные гонорары другие представители российского шоу-бизнеса получают в основном в период новогодних праздников. А эти красотки – круглогодично. И планку снижать даже не думают, пишет 7d.org.ua.