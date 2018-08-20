Вещи, которые еще нужно успеть сделать в августе

Многие мечты станут реальностью, если научиться притягивать желаемое силой мысли. Эксперты знают, как важно сохранять позитивный настрой, поэтому предлагают вам выполнить несколько вещей, которые помогут вам насладиться уходящим летом, пишет Daylihoro.

Отдохните от городского шума

Отправляйтесь в поход хотя бы на сутки, прихватив с собой палатку. В компании самых близких людей вы сможете отдохнуть и набраться сил, а также получить незабываемые эмоции. Тем, кто еще не успел встретить рассвет перед костром, можно сделать это прямо сейчас, не откладывая. Выбирайте подходящий день и отправляйтесь за новыми приключениями. К тому же вы сможете пополнить запас лекарственных трав, которые помогут вам пережить сезон простуд и оставаться бодрыми в пасмурные осенние дни.

Смените имидж

Новый осенний гардероб можно приобрести уже сейчас. Пройдитесь по магазинам и посмотрите сайты, чтобы найти лучший вариант для себя. Кроме того, в преддверии осени можно посетить салон красоты и подобрать прекрасную стрижку, которая подчеркнет вашу красоту

Займитесь спортом на улице

Спортивные упражнения помогут поддерживать организм в тонусе, а также подготовят его к осенним холодам. Ежедневные тренировки сделают вас выносливее, а также не дадут дурным эмоциям испортить настроение и негативно повлиять на состояние здоровья. Тем, кто не хочет утруждать себя сложными физическими упражнениями, можно обратить внимание на курс тибетской гормональной гимнастики. Эти легкие техники доступны всем и прекрасно отражаются не только на самочувствии, но и на настроении.

Прогуляйтесь по своему городу

Как часто за заботами и делами мы не замечаем красоты того места, где живем. Воспользуйтесь моментом и, пока еще тепло, прогуляйтесь по городу. Посетите выставки, музеи, насладитесь красотой парков и скверов. Наверняка вы найдете парочку прекрасных мест, куда захотите вернуться снова. К тому же вы сможете обновить знания и узнать историческое прошлое старых зданий, улиц и площадей.

Пока погода позволяет, можно отдохнуть рядом с водоемом. Водные процедуры помогут расслабиться, а приятная компания друзей не даст вам заскучать. Во время отдыха вы сможете позагорать, покататься на катамаранах или просто поплавать на надувном матрасе.

Сходите в лес за грибами

Лес в конце лета богат грибами и ягодами, которые станут отличным источником витаминов и полезных микроэлементов. В лесу можно не только собирать дары природы, но и наслаждаться отсутствием городского шума, наблюдать за жизнью животных и дышать чистым воздухом. Незабываемое приключение поможет вам зарядиться положительной энергией надолго.

Походите босиком

Ходить босиком полезно для здоровья, поэтому сейчас самое время позаботиться о своем иммунитете. Хождение босиком активирует точки на стопах, которые отвечают за работу разных органов нашего тела. Такой массаж не только избавит вас от множества неприятных симптомов, но и поможет зарядиться позитивом на долгое время.