Под ручку с мужем и желтеньких туфлях: супруг привел яркую Керсти Кальюлайд на Певческое поле

Сегодня вечером, 19 августа, в рамках летней праздничной недели ЭР100 на таллиннском Певческом поле и в 40 местах по всей Эстонии состоится Совместное пение ЭР100.

Совместное пение «Сила песни» и последующий концерт «Гул столетия», организуемые фестивалем «Нарген», начались 19 августа на таллиннском Певческом поле в 19:00.

Первую половину концерта, 100 минут подряд гости будут петь в честь 100-летия Эстонии простые песни в режиме караоке вместе с известными эстонскими актерами и певцами, а также с хоровыми исполнителями, пишет Elu24.