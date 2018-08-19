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Хочется это развидеть: Канье Уэст надел на свадьбу банные тапки слишком маленького размера

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Kim Kardashian and Kanye West leave a wedding ceremony and stop for ice cream at Haagen Daaz before heading to the reception in Miami Beach, Florida. The couple showed plenty of PDA as Kanye insisted on lifting Kim out of the oversized Mercedes each time they stopped, placing a hand on her butt afterwards. 18 Aug 2018 Pictured: Kim Kardashian West; Kanye West; Kim Kardashian. Photo credit: MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342

ФОТО: Array / MEGA

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст пришел на свадьбу своего коллеги рэпера 2 Chainz в обуви слишком маленького размера. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Внимание поклонников привлекли серые сандалии Yeezy на ногах Уэста, которые он надел на голубые носки под костюм мятного цвета. Их возмутило, что рэпер позволил себе прийти на торжественное событие в таком виде.

ФОТО: Array / MEGA

«Почему Канье Уэст надел банные тапки с носками на свадьбу?» — возмутился один из них в Twitter.

«Меня раздражает, что Канье Уэст надевает сланцы с костюмом», — поддержал другой.

«Они что, даже не его размера? Черт возьми, мне казалось, он выглядит прекрасно, пока я не увидела фотографии во весь рост. Безумство», — удивилась третья.

Церемония проходила в на вилле Versace Mansion в Майами, куда Канье Уэст прибыл с женой — Ким Кардашян.

ФОТО: Array / MEGA

В апреле Канье Уэст показал в Twitter свою фотографию в новых синих пластиковых сандалиях из коллекции Yeezy. Пользователи социальной сети высмеяли рэпера. Один из них написал: «Сделать нечто уродливее кроксов сложно, но тебе это удалось». Другой заявил, что в носках и пластиковых сандалиях Уэст похож на заключенного провинциальной тюрьмы.

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