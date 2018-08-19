Хочется это развидеть: Канье Уэст надел на свадьбу банные тапки слишком маленького размера

Внимание поклонников привлекли серые сандалии Yeezy на ногах Уэста, которые он надел на голубые носки под костюм мятного цвета. Их возмутило, что рэпер позволил себе прийти на торжественное событие в таком виде.

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«Почему Канье Уэст надел банные тапки с носками на свадьбу?» — возмутился один из них в Twitter.

«Меня раздражает, что Канье Уэст надевает сланцы с костюмом», — поддержал другой.

«Они что, даже не его размера? Черт возьми, мне казалось, он выглядит прекрасно, пока я не увидела фотографии во весь рост. Безумство», — удивилась третья.

Церемония проходила в на вилле Versace Mansion в Майами, куда Канье Уэст прибыл с женой — Ким Кардашян.

ФОТО: Array / MEGA