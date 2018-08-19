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  • Ей 17! Дочь Ренаты Литвиновой восхитила фигурой в купальнике (ФОТО)

Ей 17! Дочь Ренаты Литвиновой восхитила фигурой в купальнике (ФОТО)

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Рената Литвинова

ФОТО: Scanpix

Дочь актрисы Ренаты Литвиновой 17-летняя Ульяна Добровская, как и ее знаменитая мать - настоящая красавица. Девушка отдыхает и показывает в Сети фотографии, одна из них - Ульяна в купальнике. Этой фотографией восхищены подписчики девушки. Ульяна поразила их точеной фигурой, пишут Argumenti.ru.

"Какая хорошенькая, боже...", "Очень красивый купальник и фотогеничная Ульяна", "Красавица, а фигура - бомба", - пишут в комментариях к снимку. "Новая Елена Перминова", - сравнили девушку с известной моделью. А продюсер фильма "Обители зла" Джереми Болт заметил, что дочь Литвиновой похожа на Миллу Йовович, - сообщает 7days.ru.

Наследница актрисы Ульяна Добровская уже снималась в кино. Голливудский продюсер посмотрел фильмы с  участием Ульяны. Он считает, что Голливуд нуждается в притоке свежей крови и порекомендовал своим коллега присмотреться к этой девушке.

Смотрите фото ниже!

 

Sand feet and salty hair @issie_diedrichs_

Публикация от Uliana Dobrovskaya (@ulianadobrovskaya)

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