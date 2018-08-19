Ей 17! Дочь Ренаты Литвиновой восхитила фигурой в купальнике (ФОТО)

Дочь актрисы Ренаты Литвиновой 17-летняя Ульяна Добровская, как и ее знаменитая мать - настоящая красавица. Девушка отдыхает и показывает в Сети фотографии, одна из них - Ульяна в купальнике. Этой фотографией восхищены подписчики девушки. Ульяна поразила их точеной фигурой, пишут Argumenti.ru.