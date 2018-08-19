Это работает! Самые эффективные методы борьбы с курением

ЗА

Вы всегда можете рас­счи­ты­вать на поддержку опытных профессионалов. Причем с высоты своего стажа им значительно легче, чем вам, определить тип вашей зависимости и подсказать вам, как безо всяких меди­камен­тов избави­ться от навяз­чивой идеи закурить.

ПРОТИВ

«У всех разные фо­рмы зависимости, и душеспасительные беседы помогут только людям с определенным складом психики. Остальным они – как об стенку горох. Поэтому, если через две недели желание курить никуда не делось, идите к наркологу», – настоятельно советует Ольга Сперанская.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

ЧТО ЭТО?

Кодирование от ку­рения и иглоукалывание – не запрещенные, но и не признанные официальной медициной методы: они не закреплены фе­де­ральным законом в области здравоохранения.

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Рефлексотера­певт Игорь Орлов, главный нев­ропатолог «Центра акупунктуры доктора Орлова», объясняет: «Перед сеансом нужно не курить восемь часов. Потом врач вводит в определенные точки уш­ной раковины двадцать серебряных иголок на двадцать минут. После первого сеанса курильщик сразу теряет желание курить».

Про кодирование рас­сказыва­ет психиатр, нарколог и невро­пато­лог Александр Гонтовой из психотерапевтического центра «Дар»: «За три-четыре дня до се­анса пациент получает список легких физических упражнений, которые подготовят его к прекращению курения. Сам сеанс гипноза длится всего час. Но в результате включаются внутренние резервы организма и биохимиче­ские процессы в нем нормали­зуются. У меня были случаи, когда пациенты забывали даже запах дыма».

ЗА

Физическая зависимость должна исчезнуть после одного сеанса. А кодирование предполагает, что вы сами выбираете срок отказа от курения: полгода, пять лет, двадцать или всю жизнь.

ПРОТИВ

«В течение года 20?% наших пациентов возвращаются к старой привычке, – из-за пассивного курения или из-за алкоголя, стимулирующего желание закурить», – говорит Игорь Орлов. Александр Гонтовой пре­дупреждает: «Одна сигарета –

и закодированный будет страдать от тошноты, сердцебиения, обмороков. Никто не знает, как организм отреагирует на сбой программы, заложенной врачом». Мнение нарколога Сперанской: «Же­лание курить исчезнет, а вот навязчивая идея сигареты может продолжать преследовать».

САМОВНУШЕНИЕ

ЧТО ЭТО?

Поддержать собственное решение завязать с курением может популярная книга Алена Карра «Легкий способ бросить курить» и подобная литература.

КАК ДЕЙСТВУЕТ?

Книга логиче­ским путем оп­ро­вергает все дово­ды курильщиков. А поддержит вас установленный на компьютер электронный калькулятор, вы­числяющий, сколько денег вы сэ­ко­­номите, отказавшись от сигарет, или высчитывающий с точно­стью до секунды, как долго вы воздерживаетесь от курения.

ЗА

Вам не нужно тратить деньги или свое время на специальные курсы.

ПРОТИВ