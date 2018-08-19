Это работает! Самые эффективные методы борьбы с курением

Никто не поймет курильщика лучше бывшего курильщика или врача. Glamour опросил и тех, и других, чтобы выяснить самые действенные способы избавления от никотиновой зависимости. Наш текст поможет найти подходящий метод всем, кто выкуривает больше десяти сигарет в день, то есть «по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), страдает не от вредной привычки, а от настоящей болезни», – поясняет Ольга Сперанская, нарколог, заведующая отделом Научно-методического центра по лечению табачной зависимости России, пишет Dvorec.ru.
НИКОТИНОЗАМЕНИТЕЛИ
ЧТО ЭТО?
Никотиновые жвачка и ингалятор «Никоретте», карамель «Никомель», пластырь «Никотинелл», таблетки «Табекс», которые содержат никотин или заменяющие его вещества. Продаются в аптеке без рецепта.
КАК ДЕЙСТВУЮТ?
Эти препараты ослабляют синдром «отмены»,
то есть избавляют от никотинового голодания. В «Табексе» такая функция возложена на вещество цитин, действующее так же, как и никотин. А расставшись с привычкой курить, уже легче отказаться и от заменителей.
ЗА
В подобных препаратах всего 2–4 мг никотина, в них нет трех тысяч вредных веществ, содержащихся в сигаретах. А ингалятор «Никоретте» отчасти учитывает и психологический аспект: он и выглядит как сигарета: мундштук и никотиновый картридж. И им тоже можно «затягиваться».
ПРОТИВ
У жвачки, карамели и ингалятора дико противный вкус, а о наклеенном пластыре легко попросту забыть. «Но главное, эти средства снимают лишь физическую зависимость, остальное – дело вашей силы воли. Поэтому, по данным ВОЗ, эффективность никотинозаменителей – только 30?%», – поясняет Ольга Сперанская. Без серьезного желания отвыкнуть от курения они практически
бесполезны.
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ЧТО ЭТО?
Гомеопатический чай из трав «Антиник», таблетки «Коррида+», дыхательные аппараты типа «Горный воздух» подавляют желание курить, очищают организм от токсинов и ядов. Курс лечения назначается в медицинских центрах.
КАК ДЕЙСТВУЕТ?
«Чай тонизирует, успокаивает, уменьшает тягу к сигаретам, улучшает аппетит и служит профилактикой бронхо-легочных заболеваний, – рассказывает психолог Анна Соболева из Московского городского центра по лечению и профилактике табакокурения. – Таблетки «Коррида+» вызывают отвращение к табачному дыму, аппарат «Горный воздух» искусственно воссоздает привычное для курильщика кислородное голодание, поставляя в легкие через маску смесь с малым количеством кислорода. Таким образом он подавляет желание курить и расслабляет».
ЗА
Подобные курсы полезны для здоровья (и не только курильщикам) и не обязывают резко расстаться с курением.
ПРОТИВ
«В течение месяца после лечения в нашем центре 80?% пациентов не курят, спустя год некурящими остаются только 25–40?%,» – говорит Анна Соболева. «Чтобы 80–90?% пациентов не возвращались к курению, нужен комплексный подход: прием препаратов плюс сеансы у психолога», – делает вывод нарколог Ольга Сперанская.
ПСИХОТЕРАПИЯ
ЧТО ЭТО?
Консультации, анкетирование, индивидуальные беседы с психологом, а также групповая терапия онлайн, например, на сайтах www.stopsmoke.ru или www.nosmoking.ru.
КАК ДЕЙСТВУЕТ?
Психолог усиливает у пациента мотивацию бросить курить, повышает уверенность в своих силах. Групповая терапия онлайн анонимна и удобна тем, что можно задать вопрос или попросить поддержки в любой момент и из любой точки мира. На сайте «дистанционного тренинга» так же, как в реальности, набирают группы, ведущий курса делает рассылку, а участники делятся опытом и задают друг другу вопросы.
ЗА
Вы всегда можете рассчитывать на поддержку опытных профессионалов. Причем с высоты своего стажа им значительно легче, чем вам, определить тип вашей зависимости и подсказать вам, как безо всяких медикаментов избавиться от навязчивой идеи закурить.
ПРОТИВ
«У всех разные формы зависимости, и душеспасительные беседы помогут только людям с определенным складом психики. Остальным они – как об стенку горох. Поэтому, если через две недели желание курить никуда не делось, идите к наркологу», – настоятельно советует Ольга Сперанская.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ЧТО ЭТО?
Кодирование от курения и иглоукалывание – не запрещенные, но и не признанные официальной медициной методы: они не закреплены федеральным законом в области здравоохранения.
КАК ДЕЙСТВУЕТ?
Рефлексотерапевт Игорь Орлов, главный невропатолог «Центра акупунктуры доктора Орлова», объясняет: «Перед сеансом нужно не курить восемь часов. Потом врач вводит в определенные точки ушной раковины двадцать серебряных иголок на двадцать минут. После первого сеанса курильщик сразу теряет желание курить».
Про кодирование рассказывает психиатр, нарколог и невропатолог Александр Гонтовой из психотерапевтического центра «Дар»: «За три-четыре дня до сеанса пациент получает список легких физических упражнений, которые подготовят его к прекращению курения. Сам сеанс гипноза длится всего час. Но в результате включаются внутренние резервы организма и биохимические процессы в нем нормализуются. У меня были случаи, когда пациенты забывали даже запах дыма».
ЗА
Физическая зависимость должна исчезнуть после одного сеанса. А кодирование предполагает, что вы сами выбираете срок отказа от курения: полгода, пять лет, двадцать или всю жизнь.
ПРОТИВ
«В течение года 20?% наших пациентов возвращаются к старой привычке, – из-за пассивного курения или из-за алкоголя, стимулирующего желание закурить», – говорит Игорь Орлов. Александр Гонтовой предупреждает: «Одна сигарета –
и закодированный будет страдать от тошноты, сердцебиения, обмороков. Никто не знает, как организм отреагирует на сбой программы, заложенной врачом». Мнение нарколога Сперанской: «Желание курить исчезнет, а вот навязчивая идея сигареты может продолжать преследовать».
САМОВНУШЕНИЕ
ЧТО ЭТО?
Поддержать собственное решение завязать с курением может популярная книга Алена Карра «Легкий способ бросить курить» и подобная литература.
КАК ДЕЙСТВУЕТ?
Книга логическим путем опровергает все доводы курильщиков. А поддержит вас установленный на компьютер электронный калькулятор, вычисляющий, сколько денег вы сэкономите, отказавшись от сигарет, или высчитывающий с точностью до секунды, как долго вы воздерживаетесь от курения.
ЗА
Вам не нужно тратить деньги или свое время на специальные курсы.
ПРОТИВ
«Шанс самостоятельно бросить велик у тех, кто курит меньше 5–7 сигарет в день», – говорит Александр Гонтовой. Но шанс начать курить снова у них еще больше.