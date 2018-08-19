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Это работает! Самые эффективные методы борьбы с курением

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Курение. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Никто не поймет куриль­щика лучше бывшего курильщика или врача. Glamour опросил и тех, и других, чтобы выяснить самые действенные спо­со­бы избавления от никоти­новой зависимости. Наш текст поможет найти подходящий метод всем, кто вы­куривает больше десяти сигарет в день, то есть «по стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), страдает не от вредной привыч­ки, а от настоящей бо­лезни», – поясняет Ольга Сперанская, нарколог, заведующая отделом Научно-методического центра по лечению табачной зависи­мости России, пишет Dvorec.ru.

НИКОТИНОЗАМЕНИТЕЛИ 

ЧТО ЭТО? 

Никотиновые жвачка и ингалятор «Никоретте», кара­­мель «Никомель», пластырь «Ни­ко­тинелл», таблетки «Табекс», которые содержат никотин или за­меняю­щие его ве­щества. Продаются в аптеке без рецепта. 

КАК ДЕЙСТВУЮТ? 

Эти препараты ослабляют синдром «отмены», 

то есть избавляют от никотинового голодания. В «Табексе» такая функция возложена на веще­ство цитин, действующее так же, как и ни­котин. А расставшись с при­вычкой курить, уже легче отказаться и от заменителей. 

ЗА 

В подобных препаратах всего 2–4 мг никотина, в них нет трех тысяч вредных веществ, содержащихся в сигаретах. А ин­галятор «Никоретте» отчасти учитывает и психологический аспект: он и выглядит как сигарета: мундштук и никотиновый картридж. И им тоже можно «затягиваться». 

ПРОТИВ 

У жвачки, карамели и ингалятора дико противный вкус, а о наклеенном пластыре легко попросту забыть. «Но главное, эти сред­ства снимают лишь физическую зависимость, остальное – дело вашей силы воли. Поэтому, по данным ВОЗ, эффективность никотинозаме­нителей – только 30?%», – пояс­няет Ольга Сперанская. Без серьез­ного желания отвыкнуть от куре­ния они практи­чески 

бесполезны. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

ЧТО ЭТО? 

Гомеопатический чай из трав «Антиник», таблетки «Коррида+», дыхательные ап­параты типа «Горный воздух» подавляют желание курить, очи­щают организм от токсинов и ядов. Курс лечения назнача­ется в медицин­ских центрах. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ? 

«Чай тонизирует, успокаивает, уменьшает тягу к сигаретам, улучшает аппетит и служит профилактикой бронхо-легочных заболеваний, – рассказывает психолог Анна Соболева из Московского город­ского центра по лечению и профилактике табакокурения. – Таблетки «Коррида+» вызывают отвращение к табачному дыму, аппарат «Горный воздух» искусственно воссоздает привычное для курильщика кислородное голодание, поставляя в легкие через маску смесь с малым количеством кислорода. Таким образом он подавляет желание курить и расслабляет». 

ЗА 

Подобные курсы по­лез­ны для здоровья (и не только курильщи­кам) и не обязывают резко рас­статься с курением. 

ПРОТИВ 

«В течение месяца после лечения в нашем центре 80?% па­циентов не курят, спустя год некурящими остаются только 25–40?%,» – говорит Анна Соболева. «Чтобы 80–90?% пациентов не возвращались к курению, нужен комплексный подход: прием препаратов плюс сеансы у пси­холога», – делает вывод нарколог Ольга Сперанская. 

ПСИХОТЕРАПИЯ

ЧТО ЭТО? 

Консультации, анкетирование, индивидуальные беседы с психо­логом, а также групповая терапия онлайн, например, на сайтах www.stopsmoke.ru или www.nosmoking.ru. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ? 

Психолог усили­вает у пациента мотивацию бро­сить курить, повышает уве­рен­ность в своих силах. Групповая терапия онлайн анонимна и удобна тем, что можно задать вопрос или попросить поддерж­ки в лю­бой момент и из любой точки мира. На сайте «дистанционного тренинга» так же, как в реальности, набирают группы, ведущий курса делает рассылку, а участники делятся опытом и задают друг другу вопросы. 

ЗА 

Вы всегда можете рас­счи­ты­вать на поддержку опытных профессионалов. Причем с высоты своего стажа им значительно легче, чем вам, определить тип вашей зависимости и подсказать вам, как безо всяких меди­камен­тов избави­ться от навяз­чивой идеи закурить. 

ПРОТИВ 

«У всех разные фо­рмы зависимости, и душеспасительные беседы помогут только людям с определенным складом психики. Остальным они – как об стенку горох. Поэтому, если через две недели желание курить никуда не делось, идите к наркологу», – настоятельно советует Ольга Сперанская.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

ЧТО ЭТО? 

Кодирование от ку­рения и иглоукалывание – не запрещенные, но и не признанные официальной медициной методы: они не закреплены фе­де­ральным законом в области здравоохранения. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ? 

Рефлексотера­певт Игорь Орлов, главный нев­ропатолог «Центра акупунктуры доктора Орлова», объясняет: «Перед сеансом нужно не курить восемь часов. Потом врач вводит в определенные точки уш­ной раковины двадцать серебряных иголок на двадцать минут. После первого сеанса курильщик сразу теряет желание курить». 

Про кодирование рас­сказыва­ет психиатр, нарколог и невро­пато­лог Александр Гонтовой из психотерапевтического центра «Дар»: «За три-четыре дня до се­анса пациент получает список легких физических упражнений, которые подготовят его к прекращению курения. Сам сеанс гипноза длится всего час. Но в результате включаются внутренние резервы организма и биохимиче­ские процессы в нем нормали­зуются. У меня были случаи, когда пациенты забывали даже запах дыма». 

ЗА 

Физическая зависимость должна исчезнуть после одного сеанса. А кодирование предполагает, что вы сами выбираете срок отказа от курения: полгода, пять лет, двадцать или всю жизнь. 

ПРОТИВ 

«В течение года 20?% наших пациентов возвращаются к старой привычке, – из-за пассивного курения или из-за алкоголя, стимулирующего желание закурить», – говорит Игорь Орлов. Александр Гонтовой пре­дупреждает: «Одна сигарета – 

и закодированный будет страдать от тошноты, сердцебиения, обмороков. Никто не знает, как организм отреагирует на сбой программы, заложенной врачом». Мнение нарколога Сперанской: «Же­лание курить исчезнет, а вот навязчивая идея сигареты может продолжать преследовать». 

САМОВНУШЕНИЕ

ЧТО ЭТО? 

Поддержать собственное решение завязать с курением может популярная книга Алена Карра «Легкий способ бросить курить» и подобная литература. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ? 

Книга логиче­ским путем оп­ро­вергает все дово­ды курильщиков. А поддержит вас установленный на компьютер электронный калькулятор, вы­числяющий, сколько денег вы сэ­ко­­номите, отказавшись от сигарет, или высчитывающий с точно­стью до секунды, как долго вы воздерживаетесь от курения. 

ЗА 

Вам не нужно тратить деньги или свое время на специальные курсы. 

ПРОТИВ 

«Шанс самостоятельно бросить велик у тех, кто курит меньше 5–7 сигарет в день», – говорит Александр Гонтовой. Но шанс начать курить снова у них еще больше.

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