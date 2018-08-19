Три крутых фильма, которые стоит посмотреть сегодня вечером в кинотеатрах Эстонии

В кинотеатрах летом показывают мало достойных фильмов, которые многим пришлись бы по душе. Но есть по-настоящему хорошие картины, которые советуем посмотреть в кинотеатрах Эстонии уже сегодня.
«Дальше по коридору»
Жанры: драма, фильм ужасов, фэнтези
Этот фильм с Умой Турман в главной роли должен вам понравиться!
Кит Горди - новая ученица эксклюзивной школы-интерната Блэквуд, она вынуждена противостоять сверхъестественным явлениям, происходящим в этом заведении, и таинственным силам его директрисы. Но когда Кит с друзьями понимают, что Блэквуд совсем не то место, каким его считают, может быть уже слишком поздно.
«Темные отражения»
Жанры: фантастика, триллер
Фильм первые выходные на экранах.
После того, как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.
«Не волнуйся, он далеко не уйдет»
Жанры: комедия, драма, биографический
Для тех, кто хочет посмеяться! Новинка этой недели.
История алкоголика и повесы Джона Каллахана (Хоакин Феникс). Попав в автомобильную аварию и потеряв возможность ходить, он начинает посещать встречи общества АА и открывает в себе талант карикатуриста.
Новый фильм Гаса Ван Сента "Не волнуйся, он далеко не уйдет" — участник конкурса Берлинского кинофестиваля, международная премьера картины состоялась на кинофестивале "Санденс".
Конечно же, не забывайте, в Эстонии есть много разных кинотеатров! И Apollo Kino, и ForumCinemas, и Cinamon, а также многие другие. Отличного вечера!