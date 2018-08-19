Три крутых фильма, которые стоит посмотреть сегодня вечером в кинотеатрах Эстонии

«Дальше по коридору»

Жанры: драма, фильм ужасов, фэнтези

Этот фильм с Умой Турман в главной роли должен вам понравиться!

Кит Горди - новая ученица эксклюзивной школы-интерната Блэквуд, она вынуждена противостоять сверхъестественным явлениям, происходящим в этом заведении, и таинственным силам его директрисы. Но когда Кит с друзьями понимают, что Блэквуд совсем не то место, каким его считают, может быть уже слишком поздно.

«Темные отражения»

Жанры: фантастика, триллер

Фильм первые выходные на экранах.

После того, как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, 2% выживших, у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства.

«Не волнуйся, он далеко не уйдет»

Жанры: комедия, драма, биографический

Для тех, кто хочет посмеяться! Новинка этой недели.

История алкоголика и повесы Джона Каллахана (Хоакин Феникс). Попав в автомобильную аварию и потеряв возможность ходить, он начинает посещать встречи общества АА и открывает в себе талант карикатуриста.

Новый фильм Гаса Ван Сента "Не волнуйся, он далеко не уйдет" — участник конкурса Берлинского кинофестиваля, международная премьера картины состоялась на кинофестивале "Санденс".