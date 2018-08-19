Женщины, этой вашей вещью пользуются многие мужчины: их с каждым годом всё больше
19 августа 2018, 15:15
Исследования, проведенные в Европе, показали, что мужчины стали чаще покупать женские средства по уходу за кожей и волосами. По сравнению с 2010 годом продажи женских средств мужчинам выросли на 420%.
Эксперты предсказывают и дальнейший рост спроса на подобную продукцию среди мужчин. Интересно, что европейские женщины все меньше заботятся о своей внешности и реже покупают средства ухода за кожей и волосами, пишет Dvorec.ru.
Из женских средств мужчин больше всего интересуют лосьоны, увлажняющие и очищающие средства, а также антивозрастные кремы против морщин. Многие мужчины пользуются женскими шампунями, дезодорантами и гелями для душа, так как не любят резкие запахи мужских серий.