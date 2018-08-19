Женщины, этой вашей вещью пользуются многие мужчины: их с каждым годом всё больше

Эксперты предсказывают и дальнейший рост спроса на подобную продукцию среди мужчин. Интересно, что европейские женщины все меньше заботятся о своей внешности и реже покупают средства ухода за кожей и волосами, пишет Dvorec.ru.

Из женских средств мужчин больше всего интересуют лосьоны, увлажняющие и очищающие средства, а также антивозрастные кремы против морщин. Многие мужчины пользуются женскими шампунями, дезодорантами и гелями для душа, так как не любят резкие запахи мужских серий.