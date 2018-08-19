Парень хотел приударить за помолвленной девушкой, но это фото отбило всё желание

Мимо знойной 21-летней блондинки Эми Перкинс не мог пройти ни один мужчина. И её парень Эшли Уэллс с этим как-то смирился. Он не видел ничего такого, что на его девушку засматриваются другие и завидуют ему, но такой позиции он придерживался до определённого момента.

Эми написал назойливый парень в Instagram и предложил встретиться. Девушка вежливо отказала, обозначив, что она помолвлена. Но парень не унимался.

"Может, как-нибудь встретимся и выпьем?"

"Я помолвлена".

"Ой, извини".

"Да ничего".

"Не знал... Твоему парню очень повезло".

"Оу, спасибо".

"Я должен кое-что сказать: если вы когда-нибудь расстанетесь, я женюсь на тебе".

Такое заявление перешло уже всякие границы, и в дело вмешался Эшли. Он надел трусы Эми, сфотографировал в них только ягодицы и отправил фото поклоннику Эми с её телефона. Сначала тот повёлся на злую шутку, снова предлагая встретиться и развлечься.

И вот облом...

Эшли Уэллс ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix