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  • Парень хотел приударить за помолвленной девушкой, но это фото отбило всё желание

Парень хотел приударить за помолвленной девушкой, но это фото отбило всё желание Смотри!

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Эми Перкинс и ее парень Эшли Уэллс

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix

Нет, жених не предложил ему встретиться и решить вопрос на кулаках. Он просто отправил ему своё фото, и назойливый поклонник сразу же заблокировал их обоих, пишет Life.ru.

Мимо знойной 21-летней блондинки Эми Перкинс не мог пройти ни один мужчина. И её парень Эшли Уэллс с этим как-то смирился. Он не видел ничего такого, что на его девушку засматриваются другие и завидуют ему, но такой позиции он придерживался до определённого момента.

Эми написал назойливый парень в Instagram и предложил встретиться. Девушка вежливо отказала, обозначив, что она помолвлена. Но парень не унимался.

"Может, как-нибудь встретимся и выпьем?"

"Я помолвлена".

"Ой, извини".

"Да ничего".

"Не знал... Твоему парню очень повезло".

"Оу, спасибо".

"Я должен кое-что сказать: если вы когда-нибудь расстанетесь, я женюсь на тебе".

Такое заявление перешло уже всякие границы, и в дело вмешался Эшли. Он надел трусы Эми, сфотографировал в них только ягодицы и отправил фото поклоннику Эми с её телефона. Сначала тот повёлся на злую шутку, снова предлагая встретиться и развлечься.

И вот облом...

Эшли Уэллс

ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix

Следом Эшли отправил фото в трусах в полный рост и показал средний палец. Донжуан не оценил шутку и заблокировал Эми. Стоит отметить, что она не разозлилась на своего парня и даже рассмеялась.

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