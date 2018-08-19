Парень хотел приударить за помолвленной девушкой, но это фото отбило всё желание

Нет, жених не предложил ему встретиться и решить вопрос на кулаках. Он просто отправил ему своё фото, и назойливый поклонник сразу же заблокировал их обоих, пишет Life.ru.
Мимо знойной 21-летней блондинки Эми Перкинс не мог пройти ни один мужчина. И её парень Эшли Уэллс с этим как-то смирился. Он не видел ничего такого, что на его девушку засматриваются другие и завидуют ему, но такой позиции он придерживался до определённого момента.
Эми написал назойливый парень в Instagram и предложил встретиться. Девушка вежливо отказала, обозначив, что она помолвлена. Но парень не унимался.
"Может, как-нибудь встретимся и выпьем?"
"Я помолвлена".
"Ой, извини".
"Да ничего".
"Не знал... Твоему парню очень повезло".
"Оу, спасибо".
"Я должен кое-что сказать: если вы когда-нибудь расстанетесь, я женюсь на тебе".
Такое заявление перешло уже всякие границы, и в дело вмешался Эшли. Он надел трусы Эми, сфотографировал в них только ягодицы и отправил фото поклоннику Эми с её телефона. Сначала тот повёлся на злую шутку, снова предлагая встретиться и развлечься.
И вот облом...
Следом Эшли отправил фото в трусах в полный рост и показал средний палец. Донжуан не оценил шутку и заблокировал Эми. Стоит отметить, что она не разозлилась на своего парня и даже рассмеялась.