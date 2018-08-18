Шестая «химия»: онкобольная звезда сериалов пожаловалась на жуткие боли

Мацаберидзе рассказал своим подписчикам в Instagram, что шестая "химия" подарила ему много нового. "Например, повышенное давление, с которым я ранее не был знаком, ощущения, будто ударили по голове и зачем-то засунули палец в *опу", – разоткровенничался артист.

По мнению онкобольного, пониженное давление сопровождается схожими ощущениями. Разве что "удар не такой силы и палец тоньше".

Кроме того, Мацаберидзе упомянул о своем вымышленном друге Валерчике, который мотивирует актера во время лечения. По словам онкобольного, товарищ советует ему выпить водки.