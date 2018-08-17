Ужасная новость! Смерть друга прервала безмятежный отдых Пугачевой в Прибалтике

Примадонна с мужем и детьми отдыхает в Юрмале. Но ее безмятежная нега на шикарной вилле "Марта" на Рижском взморье была прервана страшным телефонным звонком. Артистке сообщили, что на 74-м году жизни скончался поэт-песенник Николай Зиновьев, пишет Dni.ru.

Он является автором легендарной песни "Паромщик". В основу сюжета стихотворения Зиновьева легла история реального человека, паромщика Якова Дмитриевича Захарова, в послевоенные годы перевозившего на пароме детей, сирот, инвалидов.

Эта песня была выпущена в 1986 году и стала одной из самых популярных в репертуаре Аллы Борисовны. Но, по воспоминаниям Валерия Леонтьева, изначально она была написана специально для него. Леонтьев исполнял "Паромщика" на своих сольных концертах на протяжении всего 1985 года. Однако когда шлягер услышала Алла Пугачева, то тоже захотела его записать и включить в свой концертный репертуар, поскольку песня ей очень понравилась.

Также песни на стихи Зиновьева исполняли Валерий Леонтьев, София Ротару, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие исполнители. А многие из композиций получили высшие награды на всесоюзных, всероссийских и международных музыкальных фестивалях.