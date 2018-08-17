Скорее читайте! Совет на выходные 18-19 августа 2018 года

"Ближайшие дни окно возможностей будет несколько шире обычного, и мы можем либо суметь проскочить в него, либо не суметь. Нельзя сказать, что шаг вперед будет легким. Несмотря на наличие возможностей, есть вероятность испытать некое сопротивление. Причем, с большой долей вероятности, наиболее явной помехой на пути будут собственные убеждения", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.