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  • Скорее читайте! Совет на выходные 18-19 августа 2018 года

Скорее читайте! Совет на выходные 18-19 августа 2018 года

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Отпуск.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

В эти выходные выдается интересная возможность выйти на новый уровень, осуществить некий рывок вперед. Будет очень хорошо, если вы сможете ею воспользоваться, так как этот шаг может привести к заметным изменениям в жизни.

"Ближайшие дни окно возможностей будет несколько шире обычного, и мы можем либо суметь проскочить в него, либо не суметь. Нельзя сказать, что шаг вперед будет легким. Несмотря на наличие возможностей, есть вероятность испытать некое сопротивление. Причем, с большой долей вероятности, наиболее явной помехой на пути будут собственные убеждения", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Многие окажутся рядом с неким рубежом, и, чтобы его перейти, нужно будет предпринять определенные усилия. Однако, стоит помнить, что появившиеся помехи стоит воспринимать не как "плохие знаки", а исключительно как временные трудности.

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