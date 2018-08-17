Бритни Спирс обязали выплатить бывшему мужу внушительную сумму на содержание детей

В феврале этого года Кевин обратился в суд с требованием увеличить алименты в два раза ("учитывая, что дети старше, а финансовые обстоятельства сторон значительно отличаются от того, какими они были первоначально", — говорилось в официальном заявлении). Тогда суд отказал в просьбе, однако Кевин не сдался и подал ходатайство на увеличение алиментов втрое (то есть по 60 тысяч долларов (почти 53 тысячи евро) ежемесячно).

Сегодня стало известно, что Бритни обязали выплатить бывшему мужу 110 000 долларов (почти 97 тысяч евро). Согласно судебным документам, которые оказались в распоряжении портала E!, эти деньги пойдут на "юридические затраты и налоги, а также на оплату вознаграждения для адвокатов из фирмы Benchmark Resolution Group". По подсчетам Федерлайна, Бритни зарабатывает почти 35 миллионов (почти 31 миллион евро) в год, он же — 35 тысяч (почти 31 тысяча евро), так что не может самостоятельно обеспечивать наследникам "должный уровень жизни".

Напомним, в 2008 году, после нервного срыва и употребления наркотиков, Бритни была признана недееспособной, а ее опекуном на неопределенный срок назначали отца, который до сих пор распоряжается финансами звезды. Кроме того, по решению суда дети жили с Кевином.