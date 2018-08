Дорогое удовольствие! За встречу с известной группой эстонским поклонникам придется отдать 1000 евро

Фестиваль ретро-музыки We Love The 90s состоится уже на следующей неделе на таллиннском Певческом поле.

В этом году на в разные концертные дни на сцену выйдут: Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, Natascha Wright - La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.