Дорогое удовольствие! За встречу с известной группой эстонским поклонникам придется отдать 1000 евро

В этом году на в разные концертные дни на сцену выйдут: Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, Natascha Wright - La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.

В основном все артисты выдвинули довольно скромные требования к организаторам - в номере отеля после концерта они желают выпить шампанского или виски. И не за свой счет, конечно же.