Дорогое удовольствие! За встречу с известной группой эстонским поклонникам придется отдать 1000 евро
17 августа 2018, 15:46
Некоторые мировые артисты нашли дополнительный источник дохода. Они организуют личные встречи с поклонниками, стоимость такого удовольствия в случае с выступающим на фестивале We Love The 90s коллективом S Club -чуть более 1000 евро.
Фестиваль ретро-музыки We Love The 90s состоится уже на следующей неделе на таллиннском Певческом поле.
В этом году на в разные концертные дни на сцену выйдут: Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, Natascha Wright - La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.
В основном все артисты выдвинули довольно скромные требования к организаторам - в номере отеля после концерта они желают выпить шампанского или виски. И не за свой счет, конечно же.