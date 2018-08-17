Пт, 17.08.2018
ТОП-20: самые необычные образы на фестивале Weekend СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Дорогое удовольствие! За встречу с известной группой эстонским поклонникам придется отдать 1000 евро

Дорогое удовольствие! За встречу с известной группой эстонским поклонникам придется отдать 1000 евро

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Группа S Club

ФОТО: Promo

Некоторые мировые артисты нашли дополнительный источник дохода. Они организуют личные встречи с поклонниками, стоимость такого удовольствия в случае с выступающим на фестивале  We Love The 90s коллективом S Club -чуть более 1000 евро. 

Фестиваль ретро-музыки We Love The 90s состоится уже на следующей неделе на таллиннском Певческом поле.

В этом году на в разные концертные дни на сцену выйдут: Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, Natascha Wright - La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor. 

В основном все артисты выдвинули довольно скромные требования к организаторам - в номере отеля после концерта они желают выпить шампанского или виски. И не за свой счет, конечно же. 

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