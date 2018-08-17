«Была красивая девушка, а сейчас пошлая тетя»: Настя Каменских возмутила сеть откровенным фото

Настя Каменских всегда привлекала внимание не только своим голосом, но и фигурой. Ее формы часто становились предметом обсуждения в сети, особенно после того, как певица активно стала заниматься спортом и заметно похудела, пишет Сегодня.
Ее снимками в сети то восхищаются, то критикуют их. На этот раз Настя опубликовала довольно откровенное фото, чем возмутила многих своих подписчиков.
"Сейчас мода оголяться у всех звезд? Мне жаль, отписываюсь", "Настя этот образ никого уже не берет он устарел таких миллионы", "Совсем стыд потеряла, пора на окружную себя рекламировать, ещё называется ведущая детского шоу", "Настюша, ты, конечно, очень красивая, но это правда перебор. Зачем такие фото выставлять. Была красивая девушка, а сейчас пошлая тетя", "Как дешево..на большее она просто неспособна...противно это и куда ей понять", "По-моему у Насти после похудения не только во внешности а и в голове произошли изменения. Была милая и привлекательная, а стала вульгарный и пошлой, очень жаль", – написали возмущенные пользователи Instagram.
Тем не менее, тех, кто поддержал Настю было не меньше: "Ничего пошлого или лишнего нет! Очень сексуально) круто)", Настя, все супер! Не слушай никого. Живи в свое удовольствие. Тебе есть чем похвастать. Фигура шикарная. Ты это заработала своим трудом. Гордость собой. И показывал себя!", "Настя не слушай слова завистников! Ты лучшая!!! Ты уникальна душой и телом! Не кто не имеет права осуждать, кому не нравиться пусть не смотрят."