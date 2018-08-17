«Была красивая девушка, а сейчас пошлая тетя»: Настя Каменских возмутила сеть откровенным фото

Ее снимками в сети то восхищаются, то критикуют их. На этот раз Настя опубликовала довольно откровенное фото, чем возмутила многих своих подписчиков.

"Сейчас мода оголяться у всех звезд? Мне жаль, отписываюсь", "Настя этот образ никого уже не берет он устарел таких миллионы", "Совсем стыд потеряла, пора на окружную себя рекламировать, ещё называется ведущая детского шоу", "Настюша, ты, конечно, очень красивая, но это правда перебор. Зачем такие фото выставлять. Была красивая девушка, а сейчас пошлая тетя", "Как дешево..на большее она просто неспособна...противно это и куда ей понять", "По-моему у Насти после похудения не только во внешности а и в голове произошли изменения. Была милая и привлекательная, а стала вульгарный и пошлой, очень жаль", – написали возмущенные пользователи Instagram.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Aug 16, 2018 at 2:10am PDT