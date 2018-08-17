Туристы сняли, как пара занимается сексом на пляже средь бела дня

Неукротимых «сексоманов» засняли на пляже в Ливадии, Россия. Пару не остановило даже порицание со стороны отдыхающих и просьбы прекратить своё интимное занятие в людном месте. Они в порыве страсти лишь перебирались с места на место. Вновь их поймали на камеру очевидцы чуть позже — когда любовники резвились у всех на глазах, лёжа на песке.