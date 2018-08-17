Туристы сняли, как пара занимается сексом на пляже средь бела дня

По сообщениям очевидцев, необузданные любовники сначала стали предаваться утехам в пляжном ресторане, а когда их прогнала охрана — продолжили, опершись на стену той же палатки снаружи, пишет Лайф.
Неукротимых «сексоманов» засняли на пляже в Ливадии, Россия. Пару не остановило даже порицание со стороны отдыхающих и просьбы прекратить своё интимное занятие в людном месте. Они в порыве страсти лишь перебирались с места на место. Вновь их поймали на камеру очевидцы чуть позже — когда любовники резвились у всех на глазах, лёжа на песке.
Но и это не стало окончанием "оргии" — в третий раз выносливых парня и девушку застукали, когда они решили продолжить развратные действия в чёрном джипе на автостоянке.
Поскольку видео слишком неприличное, посмотреть его можно ЗДЕСЬ!