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Туристы сняли, как пара занимается сексом на пляже средь бела дня Видео 18+!

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Couple about to kiss

ФОТО: Shannon Fagan / PantherMedia / Shannon Fagan

По сообщениям очевидцев, необузданные любовники сначала стали предаваться утехам в пляжном ресторане, а когда их прогнала охрана — продолжили, опершись на стену той же палатки снаружи, пишет Лайф.

Неукротимых «сексоманов» засняли на пляже в Ливадии, Россия. Пару не остановило даже порицание со стороны отдыхающих и просьбы прекратить своё интимное занятие в людном месте. Они в порыве страсти лишь перебирались с места на место. Вновь их поймали на камеру очевидцы чуть позже — когда любовники резвились у всех на глазах, лёжа на песке.

Но и это не стало окончанием "оргии" — в третий раз выносливых парня и девушку застукали, когда они решили продолжить развратные действия в чёрном джипе на автостоянке.

Поскольку видео слишком неприличное, посмотреть его можно ЗДЕСЬ!

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