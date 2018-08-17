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Красавица Вера Брежнева требует в Таллинне новенький Mercedes S-класса и спортзал

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Вера Брежнева

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

«Запросы у российских мегазвезд Веры Брежневой и группы Serebro, которые 22 августа выступят на Певческом поле в Таллинне, скромные», - так говорят организаторы. Serebro, например, требует ромашковый чай, а Вера Брежнева – хороший спортзал.

И тем, и другим исполнителям нравятся шикарные авто – певицы будут разъезжать на Мерседесах класса S. Вера Брежнева уточняет, что в ее автомобиле освещение салона должно быть выключено, и машина должна быть не старше одного года.  

Хотя запросы к питанию несколько различаются, в одном звезды едины: и те, и другие желают получить за кулисы eшампанское Möet Chandon.

Вера Брежнева и Serebro вместе с Юлией Волковой, группами «Поднимаем Руки Вверх!» и «Вирус» выступят 22 августа на фестивале «Танцевальная Волна» в Таллинне.

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