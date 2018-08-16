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Ученые назвали неожиданные признаки гениального ума

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Portrait Genius Boy Smiling At Camera During Math Lesson

ФОТО: Diego Cervo / PantherMedia / Diego Cervo

Определить уровень интеллектуального развития человека и его склонность к решению сложных задач можно не только при помощи специальных тестов (например, IQ), но и через изучение его образа жизни, пишет Сегодня.

Ученые из США выяснили, что отсутствие нормального сна и режима – практически неизменный спутник высокой одаренности, в том числе гениальности. Иными словами, нарушение циркадных ритмов у гениев — явление совершенно заурядное. Именно поэтому с раннего детства высокоинтеллектуальные люди привыкают отправляться "на боковую" далеко за полночь.

Еще одна важная черта творческих, интеллектуально одаренных и гениальных людей – отсутствие порядка в доме. Тот самый "творческий беспорядок", как теперь выясняется, – это вовсе не выдумки. Причина в том, что жизнь в стихии организованного хаоса таким людям кажется естественной: поток сознания не позволяет им произвести уборку, в то же время они свободно ориентируются в кипе бумаг и куче предметов на рабочем столе, которые другим кажутся лишними.

Третьим не самым приятным свойством высокоодаренных людей, работающих в творческих областях, является склонность к грубой матерной речи. По мнению американских исследователей, это обусловлено тем, что мозг "гениев" заточен на быструю работу и потому не подбирает корректные слова для описания нужного феномена. Собственно, благодаря этой настройке одаренные люди способны бегло читать и быстро усваивать новую информацию.

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