Ученые назвали неожиданные признаки гениального ума

Ученые из США выяснили, что отсутствие нормального сна и режима – практически неизменный спутник высокой одаренности, в том числе гениальности. Иными словами, нарушение циркадных ритмов у гениев — явление совершенно заурядное. Именно поэтому с раннего детства высокоинтеллектуальные люди привыкают отправляться "на боковую" далеко за полночь.

Еще одна важная черта творческих, интеллектуально одаренных и гениальных людей – отсутствие порядка в доме. Тот самый "творческий беспорядок", как теперь выясняется, – это вовсе не выдумки. Причина в том, что жизнь в стихии организованного хаоса таким людям кажется естественной: поток сознания не позволяет им произвести уборку, в то же время они свободно ориентируются в кипе бумаг и куче предметов на рабочем столе, которые другим кажутся лишними.