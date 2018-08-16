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  • Настоящая история любви? Латвией приехал на Weekend в компании резиновой женщины

Настоящая история любви? Латвией приехал на Weekend в компании резиновой женщины

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Сегодня открыл свои двери крупнейший фестиваль этого лета WEEKEND, который проходит в Пярну. Встретить там можно кого угодно — например, один молодой человек приехал на фестиваль вместе со своей любимой… резиновой женщиной!

По словам молодого человека, он приехал из Латвии вместе со своей «любимой», которую, кстати, зовут Валентина, и они планируют наслаждаться праздником, но осбоенно важно для них выступление Post Malone.

Также латвией поделился, что с Валентиной они вместе уже два года и все его друзья одобряют эти отношения.

«Мы очень близки и я очень ее люблю», - вздыхает молодой человек.

Смотри видео!

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