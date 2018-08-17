Раков ожидает очень удачный день: гороскоп на 17 августа

Весьма благоприятным будет день для решения вопросов, касающихся денег и имущества. Особым покровительством звезд пользуются те, кто по роду своей деятельности связан с финансами. Можно заниматься серьезной аналитической работой, составлением отчетов, планированием. А вот для творческих работников день едва ли будет удачным: слишком сильны консерватизм и стремление ходить проторенными тропами.

Овен

Овнов день ожидает весьма удачный. Уверенность в себе, свойственная многим представителям данного знака, сегодня не только непоколебима, но и совершенно обоснованна. Все, что вы делаете, удается легко; новые идеи встречают понимание и поддержку окружающих, а своевременное проявление инициативы способствует укреплению вашего авторитета.

Очень благоприятен эмоциональный фон, ваше обаяние не оставит безразличными ни старых, ни новых знакомых. День обещает массу приятных переживаний влюбленным Овнам и тем, кто ищет свою «половинку», однако звезды советуют помнить о том, что излишняя доверчивость еще никому не облегчала жизнь.

Телец

Вероятны перемены в личной жизни, и едва ли вы сейчас сочтете их благоприятными. Правильное понимание происходящих сегодня событий придет несколько позже, и тогда-то вы убедитесь в том, что обстоятельства сложились наилучшим образом. Пока же просто ведите себя достойно и сохраняйте верность своим моральным принципам: большего звезды от вас не требуют.

Очень удачный день для поездок, контактов с иностранными партнерами, проведения экспортно-импортных операций. Возможно заключение прибыльных сделок. Можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, приступать к выполнению новых обязанностей: в том, что касается профессиональной деятельности, звезды сегодня на вашей стороне.

Близнецы

Не все идет гладко у Близнецов. Например, отношения с любимым человеком сегодня едва ли порадуют представителей данного знака. И дело не столько в реальных разногласиях и серьезных проблемах, сколько в ощущении недостатка душевной близости и полного взаимопонимания. Ну что ж, первый шаг навстречу своей «половинке» сделать нужно именно вам, и терять время зря никак нельзя.

В деловой сфере ситуация складывается более простая и однозначная: вы знаете, что нужно делать и к кому обратиться за помощью. Влиятельные персоны поддержат вас в борьбе с недоброжелателями, а проверенные партнеры не оставят наедине с финансовыми проблемами. Вечер идеально подходит для проведения корпоративных развлекательных мероприятий.

Рак

Раков ожидает очень удачный день. Сегодня на пути представителей данного знака встретятся чрезвычайно приятные и интересные люди, с которыми можно будет поделиться и трудностями, и радостями. Можно побывать в гостях у старых друзей, восстановить прерванные любовные отношения или, напротив, с головой окунуться в новый роман. Звезды советуют просто быть собой и смотреть в будущее с оптимизмом, этого достаточно для успеха.