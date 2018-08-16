Галерея: самые стильные женщины в эстонской политике

LimonCмотриГалерея: самые стильные женщины в эстонской политикеГалерея: самые стильные женщины в эстонской политике А вы согласны?Limon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать16 августа 2018, 17:10В настоящее время быть стильным — значит быть в гуще событий. Поэтому современные политики следят за своим гардеробом, а особенно их прекрасная половина.Женщины-политики всегда в центре общественного внимания. Им устраивают общественную порку за неудачные наряды, смеются в СМИ над нелепыми аксессуарами. Портал Sõbranna сделал фотоподборку наших деловых леди, которые всегда выглядят безупречно! Смотрите галерею!политикистиль