Чт, 16.08.2018
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  • Галерея: самые стильные женщины в эстонской политике

Галерея: самые стильные женщины в эстонской политике А вы согласны?

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В настоящее время быть стильным — значит быть в гуще событий. Поэтому современные политики следят за своим гардеробом, а особенно их прекрасная половина.

Женщины-политики всегда в центре общественного внимания. Им устраивают общественную порку за неудачные наряды, смеются в СМИ над нелепыми аксессуарами. 

Портал Sõbranna сделал фотоподборку наших деловых леди, которые всегда выглядят безупречно! Смотрите галерею!

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