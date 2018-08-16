Пенсионерка Пугачева зарабатывает 2000 евро в минуту

Кипр – это давно не только страна, где можно хорошо отдохнуть, но и офшорная зона для бизнеса. Именно туда направляются многие российские компании и частные лица, стараясь как можно больше денег спрятать от государства. Чтобы зарегистрировать там компанию, потребуется всего 1900 евро (около 150 тысяч по сегодняшнему курсу).

Для Примадонны это примерно минута пребывания на сцене, потому, говорят, она и предпочитает хранить заработанное на пенсии в кипрских офшорах. Согласно местному закону, полученная за пределами этой зоны прибыль не подлежит налогообложению, вот все и стараются вывезти деньги из нашей страны за границу.

Алла Борисовна несколько раз попадала в список самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes. В лучшие годы ее доход составлял четыре миллиона долларов. А теперь есть пенсия, которую недавно на 30 тысяч (почти 400 евро) повысили, плюс доходы мужа-юмориста… Словом, неспроста Кипр был выбран звездной четой для покупки недвижимости.