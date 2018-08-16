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  • Горячие девчонки из группы Serebro шлют привет Таллинну

Горячие девчонки из группы Serebro шлют привет Таллинну Смотрите видео!

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Суперпопулярная российская группа Serebro, которая 22 августа выступит на Таллиннском певческом поле в рамках фестиваля «Танцевальная волна», послала горячий видеопривет своим эстонским поклонникам.

Уже на следующей неделе, 22 августа на столичном Певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом «Танцевальная волна», который соберет вместе одних из самых значимых звезд российского хит-парада. В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, «Руки Вверх!», «Вирус» и Юлия Волкова.

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