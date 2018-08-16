Горячие девчонки из группы Serebro шлют привет Таллинну

Уже на следующей неделе, 22 августа на столичном Певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом «Танцевальная волна», который соберет вместе одних из самых значимых звезд российского хит-парада. В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, «Руки Вверх!», «Вирус» и Юлия Волкова.