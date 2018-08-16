Утонул смартфон: что делать и как исправить

Контакт с жидкостью современным смартфонам очень вредный, поскольку приводит к плачевным последствиям. Что характерно, иногда даже не спасают водонепроницаемые свойства, поскольку со временем защитные свойства ухудшаются.

Важно также понимать, что гарантия производителя распространяется только на попадание в смартфон влаги, а если в устройство попала вода, сервис-центр имеет право отказать в гарантийном ремонте, поскольку об этом часто упоминается в инструкции и гарантийном листе.

Чем опасна вода для смартфона?

Вода попадает в корпус телефона через зазоры в корпусе, отверстие для микрофона или динамика и долгое время остается внутри. Как известно, вода (вернее растворенные соли в ней) является хорошим проводником, поэтому может вызвать короткое замыкание.

В результате окисляются контакты внутри, возникают проблемы с аккумулятором и дисплеем — например, появляются белые засветы, полоски и пятна на экране. Вода очень быстро проникает между слоями дисплейного модуля и попадает на подсветку. И чем дольше тянуть с ремонтом смартфона после попадания воды, тем больше модулей повреждаются, соответственно растет цена на ремонт.

Что нельзя делать?

Не сушить феном. Это достаточно распространенный миф. Сушить феном нельзя по двум причинам: фен не высушит влагу внутри устройства, а также повысит температуру корпуса и вызовет перегрев электроники, что еще хуже.

Не класть телефон в рис. Очень часто можно прочитать на форумах, в комментариях и даже на разных сайтах рекомендации о том, что рис "выводит" воду из смартфона. Рис хорошо впитывает влагу, но не воду. Рисовая ванна поможет частично осушить устройство лишь снаружи, но не внутри. Вода внутри смартфона останется и будет окислять контакты или вызовет короткое замыкание.

Не разбирайте смартфон. Во-первых, без специальных инструментов сделать это очень сложно, к тому же нужны необходимые навыки: надо понимать, что и когда нужно отсоединять, какие комплектующие пришли в негодность, а какие еще можно спасти. В процессе самостоятельного ремонта также часто можно повредить компоненты телефона, в том числе дисплей.

Что делать при утоплении смартфона?

Решение проблемы достаточно простое и затратное – быстро нести в сервисный центр. Чем быстрее вы обратитесь к специалистам по ремонту, тем больше вероятность спасти его.