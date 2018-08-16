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  • Ночь после большого футбола: смотрите, что творилось в старом Таллинне

Ночь после большого футбола: смотрите, что творилось в старом Таллинне Галерея

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Вчера в Таллинне прошло долгожданное спортивное событие – поединок двух мадридских клубов.

«Реал» и «Атлетико» выдали красивый матч на газоне стадиона «Лиллекюла», только в дополнительное время решив, кто из них более достоин Суперкубка УЕФА. Со счетом 4:2 победу одержала «Атлетико».

Большое число испанских фанатов съехалось вчера в Таллинн, чтобы поддержать своих игроков. Стоит отметить, что болели они по испанским меркам довольно сдержанно, как и подобает в размеренной жизни нашей маленькой столицы. 

После игры болельщики отправились отмечать кто победу, кто поражение, в Старый город. Смотрите галерею!

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