Ночь после большого футбола: смотрите, что творилось в старом Таллинне

«Реал» и «Атлетико» выдали красивый матч на газоне стадиона «Лиллекюла», только в дополнительное время решив, кто из них более достоин Суперкубка УЕФА. Со счетом 4:2 победу одержала «Атлетико».

Большое число испанских фанатов съехалось вчера в Таллинн, чтобы поддержать своих игроков. Стоит отметить, что болели они по испанским меркам довольно сдержанно, как и подобает в размеренной жизни нашей маленькой столицы.