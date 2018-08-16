Ночь после большого футбола: смотрите, что творилось в старом Таллинне Галерея
16 августа 2018, 11:15
Вчера в Таллинне прошло долгожданное спортивное событие – поединок двух мадридских клубов.
«Реал» и «Атлетико» выдали красивый матч на газоне стадиона «Лиллекюла», только в дополнительное время решив, кто из них более достоин Суперкубка УЕФА. Со счетом 4:2 победу одержала «Атлетико».
Большое число испанских фанатов съехалось вчера в Таллинн, чтобы поддержать своих игроков. Стоит отметить, что болели они по испанским меркам довольно сдержанно, как и подобает в размеренной жизни нашей маленькой столицы.
После игры болельщики отправились отмечать кто победу, кто поражение, в Старый город. Смотрите галерею!