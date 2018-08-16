Сегодня особенный день: гороскоп на 16 августа

Дева

День отлично подходит для новых знакомств и активного отдыха. Круг общения стремительно расширяются, в нем появляются весьма интересные особы; однако обычно здравомыслящие Девы сегодня на удивление быстро теряют голову и, как следствие, рискуют увлечься совершенно неподходящим человеком. Непросто складываются отношения в семье, возможна критика со стороны старших родственников.

День не подходит для тяжелой работы, утомительных занятий. Проблем со здоровьем удастся избежать, если вы исключите из рациона «тяжелую» пищу и спиртные напитки. Звезды советуют посетить салон красоты или провести косметические процедуры дома.

Весы

Весы будут обрадованы новостями, полученными от дальних родственников или старых друзей. Налаживаются отношения в семье, остаются в прошлом разногласия с представителями старшего поколения. В целом этот день связан с решением давних проблем, преодолением трудностей, в течение долгого времени причинявших вам беспокойство. Вероятны значительные расходы, однако звезды предупреждают о том, что напрасными ваши расходы не будут, поэтому в излишней экономии нет необходимости.

Выбирайте дела, вызывающие у вас неподдельный интерес, и позвольте себе отказаться от скучных, однообразных занятий. Нежелательно отправляться в долгие поездки и заниматься утомительной физической работой.

Скорпион

Скорпионов ожидает весьма приятный и плодотворный день, отлично подходящий для важных дел; удачно сложатся встречи, в том числе и незапланированные. Можно обсуждать вопросы, касающиеся работы, карьеры и финансов, а также искать людей, которые помогут вам в реализации бизнес-идей: на недостаток единомышленников жаловаться не придется.

Несколько портит общую картину напряженная обстановка в семье, разногласия с родственниками весьма значительны. Однако вы сможете избежать открытого конфликта, бурного выяснения отношений, а затем, когда негативные тенденции пойдут на спад, достичь взаимопонимания с близкими.

Стрелец

Стрельцам предстоит провести этот день в суете и спешке, неинтересных, но многочисленных делах, а также пустых разговорах. Представители данного знака, обычно отличающиеся оптимизмом и жизнелюбием, сегодня склонны видеть любую ситуацию в мрачном свете и отказываться от реализации своих планов при появлении на пути любых препятствий.

Однако поддержка друзей и любимого человека поможет совладать с негативными эмоциями и плохим настроением, вернуть чувство юмора. Финансовая ситуация нестабильна, поэтому Стрельцам стоит быть экономнее и отказаться от необязательных расходов.

Козерог

Козерогов ожидает приятный, хотя и не богатый событиями день. Звезды советуют уделить время домашним и семейным делам; вас порадуют встречи со старшими родственниками, их поддержка и понимание. Несколько сложнее будет поладить с любимым человеком (в особенности это касается юных представителей знака), но и здесь ситуация далеко не безнадежная, просто нужно проявить немного терпения и снисходительности, да и чувство юмора призвать на помощь было бы неплохо.

Сложные, утомительные дела лучше отложить, равно как и решение сложных вопросов. Зато в том, что касается покупок и инвестиций, вам сегодня не будет равных – вы отлично распоряжаетесь и своими, и чужими деньгами.

Водолей

Подходящий день для общения с друзьями и родственниками, с любимым человеком. А вот с новыми знакомыми поладить будет несколько сложнее: вы склонны искать в любых словах скрытый (и не самый приятный для себя) смысл, в любом высказывании слышать критику. Водолеям, запланировавшим на этот день важные встречи, следует помнить о том, что судят сегодня о них по одежке, поэтому в вопросу внешнего вида следует отнестись со всей серьезностью.

День подходит для любых полезных занятий, дел, направленных на получение конкретного результата. Возможны значительные расходы, спонтанные покупки, которые едва ли будут удачными.

Рыбы

У Рыб могу возникнуть проблемы в общении с близкими людьми, причем особенно сложным будет обсуждение вопросов, которые вы привыкли считать оставшимися в прошлом. В семьях возможны разногласия из-за планируемых расходов и покупок, влюбленные склонны к ультиматумам и бескомпромиссным суждениям.