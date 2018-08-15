Нам показалось? Русская Ким Кардашян засветила импланты в ягодицах на пляже в США

У мужской части подписчиков от таких откровенных снимков дух, естественно, захватило. Девушка лежит на шезлонге в белоснежном купальнике, которому едва удается прикрыть пышные формы модели.

Однако на некоторых фото знаменитые ягодицы Квитко выглядят очень странно. Может быть, угадываются очертания имплантов?

Отметим, что несмотря на все отрицания девушки, большинство ее поклонников уверены в том, что пышные ягодицы и большая грудь девушки - отнюдь не плод определенной диеты и работы в зале, а работа пластического хирурга.