Ср, 15.08.2018
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  • Нам показалось? Русская Ким Кардашян засветила импланты в ягодицах на пляже в США

Нам показалось? Русская Ким Кардашян засветила импланты в ягодицах на пляже в США

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Российская модель Анастасия Квитко, которую часто и, пожалуй, заслуженно называют «русской Кардашьян», показала новые снимки с пляжа в Майами.

У мужской части подписчиков от таких откровенных снимков дух, естественно, захватило. Девушка лежит на шезлонге в белоснежном купальнике, которому едва удается прикрыть пышные формы модели.

Однако на некоторых фото знаменитые ягодицы Квитко выглядят очень странно. Может быть, угадываются очертания имплантов?

ФОТО: Vida Press

Отметим, что несмотря на все отрицания девушки, большинство ее поклонников уверены в том, что пышные ягодицы и большая грудь девушки - отнюдь не плод определенной диеты и работы в зале, а работа пластического хирурга.

Смотри гарелею!

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