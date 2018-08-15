Ср, 15.08.2018
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Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают детскую

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ФОТО: Instagram

В очередной раз отдыхая в своем доме на берегу Женевского озера, Валерия и Иосиф решили сделать там ремонт. В первую очередь супруги планируют обустроить детскую комнату, ведь недавно у них родился племенник. Также, пара не скрывает, что они и сами хотят ребенка, пишет Starhit.

Супруги часто отдыхают в доме на берегу Женевского озера в Швейцарии. Одно время хотели продать его, но потом передумали в связи с новыми обстоятельствами.

«Скоро начнем капитальный ремонт, переделаем планировку, — поделился Пригожин со «СтарХитом». — Поднадоело, нужно обновить, освежить интерьер, а теперь появились и иные причины – в следующий раз планируем приехать туда в другом, расширенном составе. Поэтому в первую очередь собираемся обустраивать детскую комнату, чтобы было все необходимое – кроватки, пеленальные столики, игрушки. Уже присматриваем мебель. Тут же невероятная природа, воздух, лес. Это пойдет на пользу малышу».

С недавнего времени в социальных сетях пары регулярно появляются фотографии с новорожденным ребенком. Именно он и станет маленьким гостем поместья у подножья Альп. 

«Мы с Лерой обожаем нянчиться, — продолжает Иосиф. — Пока возимся с сынишкой моего брата, который появился на свет два месяца назад. Мальчишка очень спокойный, почти не шумит, только если что-то сильно надо. Беру его на руки и чувствую себя снова молодым отцом. Я и жена очень хотим деток. Пока Господь не дал, но не теряем надежды. А племянника и его родителей собираемся взять с собой на время следующего отдыха».

Напомним, что супруги воспитывают двух детей Валерии, которых Иосиф считает своими. Также у продюсера есть сын и две дочери от предыдущих браков.

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