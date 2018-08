Фото: роскошная Ани Лорак расцвела после измены мужа

Для Ани работа всегда была на первом месте. Она живет по принципу Фредди Меркьюри – The Show Must Go On (с англ. – "Шоу должно продолжаться"). Какие бы неурядицы не постигли артистку за кулисами, на сцене она и вида не подаст – будет держаться королевой. Роскошные наряды, горящие глаза – кажется, Лорак даже расцвела после недавних событий. Ее ничто не сломало!