Ученые нашли признак, указывающий на скорую смерть

Новозеландские ученые из Оклендского университета обнаружили связанные с циркадными ритмами молекулярные маркеры, по которым можно предсказать смерть плодовых мушек Drosophila melanogaster за несколько дней до гибели насекомых. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports.

Циркадными ритмами называют колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Известно, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск заболевания раком, а нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие возрастных заболеваний. Кроме того, показано, что с возрастом у человека возникают сдвиги в циклах сон-бодрствование.

Исследователи также изучили работу двух ключевых генов (в мозге и периферийных тканях), обеспечивающих работу циркадных ритмов у плодовых мушек — PERIOD и TIMELESS. В эксперименте были использованы насекомые 10-, 30- и 50-дневного возраста.