Кудрявцева выбрала имя для новорожденной дочки

Супруги назвали дочь Марией, передает Super.ru. Имя малышке родители выбрали совместно.

Напомним, о том, что ведущая родила девочку, стало известно 13 августа. У Леры уже есть сын – 28-летний Жан, который в мае сделал Кудрявцеву бабушкой. Мальчика назвали Львом.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала трогательное фото, которое подписала: "Доченька!". В комментариях к публикации друзья, коллеги и поклонники поздравили Леру с радостным событием и пожелали маме и новорожденной малышке здоровья.

Также звезда сообщила, что хорошо чувствует себя после родов. Но ведущая все-таки переживает из-за своего внешнего вида. По словам знаменитости, она пока еще выглядит несколько полнее, чем раньше.