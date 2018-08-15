Скончался актер из сериала «Каменская» Николай Кириченко

Известно, что в последнее время Кириченко серьезно болел, однако продолжал выходить на сцену и заниматься преподавательской деятельностью.

Николай Кириченко известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «В августе 44-го», «Каменская», «Доктор Смерть», «Охота на гауляйтера» и «Журов-2». На его счету также много театральных работ.