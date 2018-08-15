С кем не бывает… Грудь Эмили Ратаковски выскочила из майки прямо в кафе ФОТО!
15 августа 2018, 10:08
Эмили Ратаковски — одна из самых сексуальных моделей в мире, и она постоянно доказывает это своими полуобнаженными снимками в Instagram. Кажется, что ее гардероб состоит только из бикини всех цветов и моделей, пишет PeopleTalk.
Но в этот раз, кажется, она переборщила: в аккаунте Эмили появилась фотография из ресторана, на которой у модели обнажилась грудь.
Хотя подписчики недовольны не распущенностью Ратаковски, а тем, что она «замазала» на фотографии самое пикантное. «Почему люди это увидели, а Instagram нет?!», — возмущаются в комментариях.