Ср, 15.08.2018
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  • С кем не бывает… Грудь Эмили Ратаковски выскочила из майки прямо в кафе

С кем не бывает… Грудь Эмили Ратаковски выскочила из майки прямо в кафе ФОТО!

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Emily Ratajkowski

ФОТО: Instagram / Instagram

Эмили Ратаковски — одна из самых сексуальных моделей в мире, и она постоянно доказывает это своими полуобнаженными снимками в Instagram. Кажется, что ее гардероб состоит только из бикини всех цветов и моделей, пишет PeopleTalk.

Но в этот раз, кажется, она переборщила: в аккаунте Эмили появилась фотография из ресторана, на которой у модели обнажилась грудь.

ФОТО: Instagram / Instagram

Хотя подписчики недовольны не распущенностью Ратаковски, а тем, что она «замазала» на фотографии самое пикантное. «Почему люди это увидели, а Instagram нет?!», — возмущаются в комментариях.

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