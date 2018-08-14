Личный банкомат и отсутствие паспорта: восемь необычных привилегий, которыми обладает Елизавета II

Мы решили копнуть глубже и узнать, что же такого необычного дозволено королеве Елизавете II.

1. У нее нет прав, но она водит автомобиль

Несмотря на то, что за рулем Ее Величество можно видеть довольно редко, время от времени она все же водит машину. Удивит рядового гражданина тот факт, что при этом она ездит без водительских прав. Королевские особы получают это право, поскольку они исключены из правил и законов, регулирующих автомобильные дороги.

Особо впечатлительных можно успокоить: королева за рулем автомобиля была, в основном, замечена лишь на территории своих владений.

2. Она имеет полное право превысить скорость и проехать на красный свет

В любой стране мира, а не только в Великобритании, королева может ездить не по правилам, но, разумеется, она превысит скорость или проедет на красный свет лишь в случае крайней необходимости.

3. У нее нет паспорта

В мире, полном бюрократии, это кажется странным, но да, у Елизаветы II нет паспорта. Почему?

«Поскольку паспорт гражданину Великобритании выпускается от имени Ее Величества, нет необходимости, чтобы у Королевы был такой документ», – объясняется на официальном сайте британской королевской семьи.

4. Она владеет всеми дельфинами Великобритании

И этому закону уже более 700 лет! Королева Елизавета II не только управляет дикой природой Великобритании, но и владеет всем "морским миром". Ей принадлежат киты, дельфины и осетровые, живущие в водах, которые окружают остров.

5. У нее есть персональный поэт

И на эту должность до 2019 года назначена Кэрол Энн Даффи. Основная задача поэтессы – писать произведения к памятным датам. Но, согласитесь, позиция звучит очень необычно – личный поэт королевы?

6. Она причастна к появлению Интернета

В марте 1976 года королева посетила исследовательский центр телекоммуникаций в городе Малверн, чтобы ознаменовать запуск APRANET, предшественника современного Интернета. Елизавета II стала в истории первым монархом, который отправил электронное письмо.

7. У нее есть свой персональный банкомат дома

Устали стоять в очередях у банкомата? Понимаем! Согласитесь, было бы здорово иметь устройство для снятия денег с банковской карточки прямо дома? У Елизаветы II банкомат есть прямо в Букингемском дворце, и этот факт поистине впечатляет.

8. Она отмечает два дня рождения

«К сожалению, день рождения только раз в году», – думают многие дети и взрослые. Но только не королева. Она отмечает два праздников год. Первый – 1 апреля, день появления Ее Величества на свет. Второй – во вторую субботу июня, когда проводится Парад выноса знамени.