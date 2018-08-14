На следующей неделе в Таллинне пройдет веселый и сладкий праздник мороженого

Все что интересно детям, можно будет увидеть в парковой зоне столичного Певческого поля. Герои Страны Lotte, Центр науки AXXAA, Центр ледникового периода, спортивные клубы Tornaado, MyFitness, Саpoeira Berima, образовательный центр Pingus English Shool, кружки по интересам, на сцене перед вами выступят танцевальные и театральные коллективы Эстонии.

Весь день публику будут развлекать аниматоры Wonder Planet, а также большие куклы! Будет весело!

Расчитывайте провести весь день на свежем воздухе. Если проголодаетесь - торговые палатки будут рады предложить вам еду и напитки на любой вкус.

Парк атракционов в этот день установит десятки различных атракционов и батутов. С планом площадки и программой мероприятия можно ознакомиться ЗДЕСЬ!

Premia приготовил более 5 000 сладкого лакомства! Вход на мероприятие по билетам до 18.00, после вход свободный.

Купоны на аттракционы и мороженное выдаются на месте при предъявлении билета.