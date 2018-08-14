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  • Четырехлетняя дочь Тимати показала характер и выбросила телефон рэпера в море

Четырехлетняя дочь Тимати показала характер и выбросила телефон рэпера в море Смотреть всем родителям!

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Kuvatõmmis Timati Instagrami lehelt.

ФОТО: instagram.com/timatiofficial

Популярный исполнитель и продюсер Тимати поделился со своими подписчиками в Instagram видео из собственной жизни. На нем его дочь, четырехлетняя Алиса, выбрасывает телефон отца в море.

Сначала дочка зовет отца плавать, но он не может обратить на нее внимание, потому что говорит по телефону, через пару секунд Алиса не выдерживает, забирает у папы телефон и бросает его в море.

«Алиса, ты что сделала?» – спросил Тимати и начал выглядывать свой утонувший телефон.

Подписчики видео оценили. Кто-то начал говорить, что ребенка нужно наказать, а кто-то упрекать артиста в том, что это постановка. Но нашлись и те люди, кто, скорее всего, верно понял посыл видео.

«Тимати – молодец, примерный семьянин. Он тонко намекает, что какими бы занятыми родители ни были, детям надо уделять внимание», – заступились за певца подписчицы.

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