Четырехлетняя дочь Тимати показала характер и выбросила телефон рэпера в море

Сначала дочка зовет отца плавать, но он не может обратить на нее внимание, потому что говорит по телефону, через пару секунд Алиса не выдерживает, забирает у папы телефон и бросает его в море.

«Алиса, ты что сделала?» – спросил Тимати и начал выглядывать свой утонувший телефон.

Подписчики видео оценили. Кто-то начал говорить, что ребенка нужно наказать, а кто-то упрекать артиста в том, что это постановка. Но нашлись и те люди, кто, скорее всего, верно понял посыл видео.

«Тимати – молодец, примерный семьянин. Он тонко намекает, что какими бы занятыми родители ни были, детям надо уделять внимание», – заступились за певца подписчицы.