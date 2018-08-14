Четырехлетняя дочь Тимати показала характер и выбросила телефон рэпера в море

Популярный исполнитель и продюсер Тимати поделился со своими подписчиками в Instagram видео из собственной жизни. На нем его дочь, четырехлетняя Алиса, выбрасывает телефон отца в море.
Сначала дочка зовет отца плавать, но он не может обратить на нее внимание, потому что говорит по телефону, через пару секунд Алиса не выдерживает, забирает у папы телефон и бросает его в море.
«Алиса, ты что сделала?» – спросил Тимати и начал выглядывать свой утонувший телефон.
Подписчики видео оценили. Кто-то начал говорить, что ребенка нужно наказать, а кто-то упрекать артиста в том, что это постановка. Но нашлись и те люди, кто, скорее всего, верно понял посыл видео.
«Тимати – молодец, примерный семьянин. Он тонко намекает, что какими бы занятыми родители ни были, детям надо уделять внимание», – заступились за певца подписчицы.