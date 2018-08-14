Лайма Вайкуле: приеду в Крым с большим удовольствием

Добавим, что супруг Вайкуле Андрей Ластовский в эфире радио "Комсомольская правда" встал на ее защиту. Мужчина заявил, что скандал вокруг высказывания Лаймы раздула пресса. "На пресс-конференции спросили: "А вы в Крым поедете выступать?" Она говорит: "Нет, нам запрещено". Тогда ее спрашивают через какое-то время: "А за большие деньги поехали бы?" Она говорит: "Нет, нам запрещено". Вот все, что она сказала. Каждый интерпретирует, как говорится, в меру своей испорченности. Она ничего плохого не сказала. Со своим зрителем, слушателем она поступает честно. Если жителям Евросоюза горячо не рекомендуют ехать, почему она должна ехать?" – рассказал Ластовский.