В семье Анны Семенович произошла трагедия

"Сегодня моя семья провожает в последний путь мою крестную Татьяну. Она неожиданно ушла из Жизни и это очень больно. Моя мама дружила с Таней всю свою Жизнь со школы, они были как сестры и сейчас маме очень трудно. Я хочу побыть рядом с мамой и помочь принять эту ситуацию. Тетя Таня была замечательным и очень добрым человеком, она воспитала дочь и внучку, помогала всем вокруг, весь дом был на ней и она никогда не жаловалась. Она просто любила свою семью, своих друзей и Жила с улыбкой на лице, даже если было очень сложно. Танечка, летите домой легко и без препятствий. Любимые, если кто-то будет сегодня в Храме, поставьте, пожалуйста, свечу за упокой души новопреставленной рабы Божьей Татьяны (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с горечью написала звезда.