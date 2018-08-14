В семье Анны Семенович произошла трагедия

Певица Анна Семенович вынуждена сделать перерыв в работе. Она и ее родные переживают утрату, пишут Дни.ру.
Семенович опубликовала в своем микроблоге скорбную новость. Артистка потеряла крестную мать по имени Татьяна. Звезда трогательно рассказала о своем близком человеке и попросила поклонников поставить в церкви свечу за упокой души. Как и от чего погибла женщина раздавленная горем звезда не рассказала.
"Сегодня моя семья провожает в последний путь мою крестную Татьяну. Она неожиданно ушла из Жизни и это очень больно. Моя мама дружила с Таней всю свою Жизнь со школы, они были как сестры и сейчас маме очень трудно. Я хочу побыть рядом с мамой и помочь принять эту ситуацию. Тетя Таня была замечательным и очень добрым человеком, она воспитала дочь и внучку, помогала всем вокруг, весь дом был на ней и она никогда не жаловалась. Она просто любила свою семью, своих друзей и Жила с улыбкой на лице, даже если было очень сложно. Танечка, летите домой легко и без препятствий. Любимые, если кто-то будет сегодня в Храме, поставьте, пожалуйста, свечу за упокой души новопреставленной рабы Божьей Татьяны (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с горечью написала звезда.
Фолловеры принесли свои соболезнования любимице и обещали помолиться за душу Татьяны. "Помяни Господи словами добрыми в раю небесном и земном", "Анна , ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ Вашей крестной , мои соболезнования Вам", "Дорогая Аннушка!Примите мои самые искренние соболезнования!!! Мое сердце сегодня с вами и с вашей семьей!Светлая память вашей крестной!", "Светлая память !", – писали неравнодушные пользователи микроблога.