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  • Пьяная Собчак устроила горячие танцы после провала с платьем-скатертью

Пьяная Собчак устроила горячие танцы после провала с платьем-скатертью

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Ксения Собчак.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Телеведущая Ксения Собчак проводит яркий отпуск в Европе. Правда, приятные впечатления от отдыха испортил практически анекдотичный эпизод с нарядом, пишут Дни.ру.

Во время средиземноморских каникул Ксения прогуливалась по маленькому итальянскому городку. В одном из уличных ресторанов телеведущая обнаружила скатерти такой же расцветки, как и ее платье, которое, судя по соцсетям модного бренда, стоит 45 тысяч рублей (почти 600 евро).

Звезда отнеслась к модному провалу с юмором. На глазах у ошарашенных посетителей она села за стол и уткнулась лицом в скатерть. Друзья Собчак сфотографировали ее, а после Ксения опубликовала снимок в Instagram. "Главное в этой жизни – найти своих и успокоиться!" – иронично отметила телеведущая в комментариях.

Видимо, Ксения все же огорчилась из-за фиаско с платьем, потому что решила запить горе несколькими бокалами белого вина на палубе фешенебельной яхты. И, как рассказала звезда, немного перебрала. В итоге Собчак устроила горячие танцы.

Облаченная в бикини и шелковый халатик, она живо крутила попой и задирала ноги на камеру, а после опубликовала получившийся ролик в Сети. "Алкоголь – это очень страшно, но и я как бы не трусиха! Спонсор танца – белое вино", - написала артистка.

"Сплошной позитив, классно двигаетесь", "Собчак жжет!!! Молодец", "Попрыгунья-стрекоза", "Ксюша, ты точно не трусиха! С удовольствием даешь повод кому-то позлиться, а кому-то – повеселиться! Фонтан эмоций! Танцуй, малышка! Радуйся!", "Поэтому и не пью", - отреагировали фолловеры на откровенную публикацию Ксении.

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