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  • Разъяренный призрак пытался устроить ДТП на оживленной дороге, но попал на видео

Разъяренный призрак пытался устроить ДТП на оживленной дороге, но попал на видео

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ФОТО: Скриншот с видео

На Филиппинах камера видеонаблюдения, фиксирующая движение автомобилей, сняла момент появления призрака на дороге, сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.

Изначально на кадрах видно только оживлённый поток автомобилей.

В какой-то момент из ниоткуда появляется призрак мужчины, который переходит дорогу сквозь машины. Водителям повезло, что они не успели заметить непонятное явление перед собой, иначе бы на месте образовалось несколько ДТП.

Как утверждают местные жители, которые видели ранее похожую фигуру, рядом с дорогой находится мини-маркет. По их версии, призрак мужчины чем-то обижен, если уже не раз появляется рядом со злосчастным местом.

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