Рождение дочери дорого обошлось 47-летней Лере Кудрявцевой

Знакомые Кудрявцевой уверяют, что рожала она в лос-анджелесском престижном медцентре «Седарс-Синай». В его состав входят некоммерческая многопрофильная больница и академический научный центр здоровья. Там работают более двух тысяч врачей, многие из которых говорят по-русски. Также есть переводчики, владеющие в общей сложности 45 языками, пишут Dni.

Считается, что лучшие в Америке педиатры и акушеры сосредоточены именно здесь. Среди клиентов центра – как голливудские, так и российские знаменитости. Тут появились на свет дети Алсу, Светланы Хоркиной, Виктории Бекхэм, Кейт Хадсон, Мадонны, Пенелопы Крус...

За четыре тысячи долларов (около 3,5 тысяч евро) в сутки роженице предоставляется пакет услуг «делюкс»: отдельная трехкомнатная палата с двумя санузлами, место на парковке и личная помощница, специально нанятый шеф-повар, услуги парикмахера, маникюр и педикюр.

В рождении ребенка по ту сторону Атлантики есть еще один плюс. Дочь Кудрявцевой автоматически стала гражданкой Америки, появившись на свет именно там.

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Aug 13, 2018 at 6:30am PDT