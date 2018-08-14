Галерея: «уритротуары» на улицах Парижа приводят туристов в ступор

На улицах французской столицы этим летом появилось диво-дивное - новые, экологичные писсуары. Впрочем, жители Парижа не пришли в восторг от такого изобретения.
По словам парижан, вид ничем не огороженных писсуаров портит вид романтической столицы. Особое возмущение вызвал ярко-красный «уритротуар», который установлен неподалеку от Собора Парижской Богоматери на острове Сен-Луи, сообщают французские СМИ.
Жители Сен-Луи даже обратились в мэрию с просьбами о его демонтаже, а также планируют подать петицию. Однако, местный мэр Ариэль Вейл настаивает на том, что новые писсуары городу просто необходимы.
«Уритротуар» - новый эко-туалет, получивший свое название от двух французских слов, обозначающих писсуар и тротуар. Новый писсуар представляет собой коробку с отверстием в передней части и кадкой цветов сверху. Внутри красной коробки есть солома, которая превращается в компост, пригодный для дальнейшего использования в парках и садах.
А вам нравится идея французских властей? Хотели бы вы, чтобы в нашей столице появились похожие писсуары? Делитесь мнениями в комментариях!