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  • Галерея: «уритротуары» на улицах Парижа приводят туристов в ступор

Галерея: «уритротуары» на улицах Парижа приводят туристов в ступор Увидеть Париж и...

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На улицах французской столицы этим летом появилось диво-дивное - новые, экологичные писсуары. Впрочем, жители Парижа не пришли в восторг от такого изобретения. 

По словам парижан, вид ничем не огороженных писсуаров портит вид романтической столицы. Особое возмущение вызвал ярко-красный «уритротуар», который установлен неподалеку от Собора Парижской Богоматери на острове Сен-Луи, сообщают французские СМИ.

Жители Сен-Луи даже обратились в мэрию с просьбами о его демонтаже, а также планируют подать петицию. Однако, местный мэр Ариэль Вейл настаивает на том, что новые писсуары городу просто необходимы.

«Уритротуар» - новый эко-туалет, получивший свое название от двух французских слов, обозначающих писсуар и тротуар. Новый писсуар представляет собой коробку с отверстием в передней части и кадкой цветов сверху. Внутри красной коробки есть солома, которая превращается в компост, пригодный для дальнейшего использования в парках и садах.

ФОТО: ScanPix

А вам нравится идея французских властей? Хотели бы вы, чтобы в нашей столице появились похожие писсуары? Делитесь мнениями в комментариях!

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