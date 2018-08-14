Галерея: «уритротуары» на улицах Парижа приводят туристов в ступор

По словам парижан, вид ничем не огороженных писсуаров портит вид романтической столицы. Особое возмущение вызвал ярко-красный «уритротуар», который установлен неподалеку от Собора Парижской Богоматери на острове Сен-Луи, сообщают французские СМИ.

Жители Сен-Луи даже обратились в мэрию с просьбами о его демонтаже, а также планируют подать петицию. Однако, местный мэр Ариэль Вейл настаивает на том, что новые писсуары городу просто необходимы.

«Уритротуар» - новый эко-туалет, получивший свое название от двух французских слов, обозначающих писсуар и тротуар. Новый писсуар представляет собой коробку с отверстием в передней части и кадкой цветов сверху. Внутри красной коробки есть солома, которая превращается в компост, пригодный для дальнейшего использования в парках и садах.

ФОТО: ScanPix