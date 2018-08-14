Мать Меган Маркл переедет в Великобританию

Ожидается, что Рэгланд переедет в в следующем месяце, накануне своего 62-го дня рождения. Сейчас Дориа проживает в США.

Отметим, что с матерью у Меган близкие и доверительные отношения, в отличие от ее отца, который то и дело дает скандальные интервью СМИ. Герцогиня Сассекская даже хотела, чтобы на свадьбе к алтарю ее вела именно мать.