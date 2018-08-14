Мать Меган Маркл переедет в Великобританию
14 августа 2018, 12:20
Мать Меган Маркл Дориа Рэгланд была единственной родственницей со стороны невесты на свадьбе дочери. Как сообщает Сегодня со ссылкой на издание Daily Mail, совсем скоро Дориа переедет жить в Великобританию, чтобы быть поближе к Меган.
Ожидается, что Рэгланд переедет в в следующем месяце, накануне своего 62-го дня рождения. Сейчас Дориа проживает в США.
Отметим, что с матерью у Меган близкие и доверительные отношения, в отличие от ее отца, который то и дело дает скандальные интервью СМИ. Герцогиня Сассекская даже хотела, чтобы на свадьбе к алтарю ее вела именно мать.
Родители Маркл развелись, когда ей было всего шесть лет. По отцу у Меган есть единокровные брат и сестра.