Сегодня Медовый Спас: что можно, а что нельзя делать 14 августа

Медовый Спас — праздник, который отмечают как верующие, так и те, кто совершенно далек от религии. Со временем это событие вобрало в себя множество обычаев, которые по-прежнему не утратили свой смысл. Не стоит забывать и про запреты этого праздника, благодаря которым вы сможете избежать неприятностей в этот радостный день. Чтобы в 2018 году отметить Медовый Спас не только незабываемо, но и с пользой, эксперты предлагают вам узнать о самых известных традициях, связанных с этим днем.

Традиции Медового Спаса

Медовый Спас — не только народный, но и церковный праздник. Поэтому в этот день рекомендуется посещать храмы, присутствовать на богослужениях и божественных литургиях, а также молиться за здравие близких людей.

По традиции, в этот день принято приглашать в дом гостей и устраивать скоромное гулянье.

В качестве угощений подаются печенье, пироги и постные коржи, которые ранее называли шуликами. Главным угощением является мед, поэтому миска с этим продуктом должна находиться в самом центре стола.

Считается, что именно в Медовый Спас пасечники должны приступить к собиранию меда. Согласно примете, кто пренебрегает данной традицией, у того чужие пчелы мед украдут.

Чтобы год прошел удачно, каждый человек должен начать этот день с ложки меда. Если после этого вы загадаете желание, оно обязательно сбудется до конца года.

Церковная традиция гласит, что

мед, собранный во время Медового Спаса, обладает сильными целебными свойствами. Съев одну ложку такого продукта, вы сможете избавиться от многих болезней и недугов.

Чтобы мед сохранял свойства на протяжении долгого времени, рекомендуется хранить его возле икон.

Если вы хотите, чтобы 2018 год прошел для вас удачно, в этот день необходимо умыться в озере, а после этого съесть ложку освященного меда.

Что нельзя делать 14 августа 2018 года

Так как Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, угощать гостей выпечкой, приготовленной с использованием молока и яиц, запрещено. Однако даже в этом случае стол не должен выглядеть скудно, иначе весь год вам придется сталкиваться с денежными трудностями.

Медовый Спас — веселый праздник, но не стоит отмечать его слишком шумно. Считается, что громкие разговоры, крики и чрезмерное веселье в этот день могут стать причиной горя и слез в ближайшем будущем.