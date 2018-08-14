«Любовница» мужа Ани Лорак рассказала об их отношениях

Украинская модель Яна Беляева, которую заподозрили в романе с мужем певицы Ани Лорак, рассказала, что с Муратом Налчаджиоглу её связывают исключительно дружеские отношения. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на ТСН.
"Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг, он также хороший друг Мурата. У нас с ним (Муратом) дружеские отношения. Видимся нечасто, в компании", — говорит девушка.
При этом она отрицает, что на видео из караоке-клуба, благодаря которому и стало известно об измене супруга Лорак, она.
"Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там темно и ничего не видно", — отметила модель.
О своей личной жизни девушка отказалась рассказывать, однако всё же сообщила, что недавно у неё начались новые отношения.
Напомним, турецкий бизнесмен Налчаджиоглу попал на видео, где он запечатлён в киевском караоке-клубе. На кадрах видно, что Мурат обнимал и гладил по бёдрам незнакомку. Ани Лорак предпочитает не комментировать ситуацию, но после обнародования кадров она сняла обручальное кольцо.