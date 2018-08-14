«Любовница» мужа Ани Лорак рассказала об их отношениях

"Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг, он также хороший друг Мурата. У нас с ним (Муратом) дружеские отношения. Видимся нечасто, в компании", — говорит девушка.

При этом она отрицает, что на видео из караоке-клуба, благодаря которому и стало известно об измене супруга Лорак, она.

"Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там темно и ничего не видно", — отметила модель.

A post shared by Яна Беляева😈 (@belyaeva_inc) on Aug 11, 2018 at 6:30am PDT

О своей личной жизни девушка отказалась рассказывать, однако всё же сообщила, что недавно у неё начались новые отношения.