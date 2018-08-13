Платье-самобранка: Ксения Собчак иронизирует над собственным нарядом

Как же должна чувствовать себя модница, если обнаружит, что ее платье в точности повторяет... скатерть в ресторане?!

Выйдя во время отдыха на ужин в клетчатом бело-синем платье от российского бренда Yana, Ксения Собчак и не представляла, какая модная битва ее ждет. Звезда сейчас отдыхает в Италии, а эта страна славится своими дизайнерами. Любовь к стилю здесь, похоже, доходит до того, что и рестораны оформлены с использованием самых актуальных принтов и качественных тканей. Даже стол одет с иголочки! Журналист и телеведущая, впрочем, отнеслась к внезапной конкуренции с юмором и поделилась серией забавных снимков с подписчиками в Instagram.

«Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться!» — подписала Собчак кадры.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Aug 13, 2018 at 1:20am PDT

Для наглядности Ксения даже прилегла на стол, чтобы то ли показать, насколько похож узор на ткани, то похвастаться своим мастерством маскировки. Подписчики шутку оценили.

«Вы сделали мой день!!!Умора!», «Смеяться над собой могут только сильные и уверенные в себе люди. Обожаю Вас!»

Кто-то из пользователей сети, впрочем, не упустил возможности и поиронизировать над современной модой.